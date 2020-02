微軟Teams遭重擊？文件顯示IBM 35萬員工全採用Slack

儘管近期對手微軟 Teams 正大打廣告,但 Slack 送交美國證管會的文件顯示,IBM 已全面採用 Slack 作為內部協作工具,是全球最大規模企業之一。

根據美國媒體《商業內幕》(Business Insider)在 17 個小時前的搶先報導,發現從 Slack Technologies 公司近期遞交給美國證券交易委員會(常被稱為證管會,U.S. Securities and Exchange Commission,縮寫:SEC)的官方文件看來,IBM 公司已經正式採用 Slack 作為全部員工共同使用的協作平台。

根據送交美國證券交易委員會的正式文件,IBM 已經拍板採用 Slack 作為該公司的正式協作軟體,供旗下超過 35 萬名的全球現有及未來員工使用。這被視為 Slack 的超級重大勝利、對於近期窮追猛打的強力競爭對手 Teams (由微軟公司所推出)的迎頭痛擊!

蜜雅截圖

IBM 並非從今天才採用 Slack,IBM 自 2014 年就開始在一小群員工中試行以 Slack 作為協作工具,數年來使用人數不斷增加,終於在近期決定擴大使用範圍到 IBM 全球所有的員工。

Slack 曾在 2019 年透露,有 16 萬 5 千名 IBM 員工使用該軟體服務。

Slack Technologies 公司執行長 Stewart Butterfield 受美媒《商業內幕》訪問時指出,「獲得 IBM 全公司的採用--基本上 IBM 的員工人數已經是全球現存企業的最大規模,所以我們現在知道 Slack 服務的,實際上是全世界最大的組織。」

Going wall to wall in IBM — it’s basically the maximum scale that there is, so we now know that Slack will work for literally the largest organizations in the world.

不過,值得玩味的是,Slack 並未調整上一季(截至 2020 年 1 月 31 日的第四財季)或上一財年(同樣截至 1 月 31 日的財年)的財測。

在過去大約一年之內,微軟成功超越了 Slack 的 1,200 萬使用人數, Teams 每天上線的使用者已經高達 2,000 萬。

微軟說 Slack 缺乏「為了重新塑造協同工作的樣貌,所需的廣度及深度」(breadth and depth that’s really required to reinvent what it looks like to work together);Slack 則聲稱,並不擔心微軟挾帶著其辦公室軟體 Office 365 的影響力,去年甚至嘲笑微軟山寨 Slack 的廣告創意。

兩家公司的競爭越趨劍拔弩張。但 IBM 下這個決定的時間點,就在微軟以播送電視廣告等種種方式全力推廣 Teams 的數週後。

《本文作者Mia,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》