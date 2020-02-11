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微軟Teams遭重擊？文件顯示IBM 35萬員工全採用Slack

聯合新聞網 / INSIDE
路透社

儘管近期對手微軟 Teams 正大打廣告，但 Slack 送交美國證管會的文件顯示，IBM 已全面採用 Slack 作為內部協作工具，是全球最大規模企業之一。

根據美國媒體《商業內幕》（Business Insider）在 17 個小時前的搶先報導，發現從 Slack Technologies 公司近期遞交給美國證券交易委員會（常被稱為證管會，U.S. Securities and Exchange Commission，縮寫：SEC）的官方文件看來，IBM 公司已經正式採用 Slack 作為全部員工共同使用的協作平台

根據送交美國證券交易委員會的正式文件，IBM 已經拍板採用 Slack 作為該公司的正式協作軟體，供旗下超過 35 萬名的全球現有及未來員工使用。這被視為 Slack 的超級重大勝利、對於近期窮追猛打的強力競爭對手 Teams （由微軟公司所推出）的迎頭痛擊！

蜜雅截圖

IBM 並非從今天才採用 Slack，IBM 自 2014 年就開始在一小群員工中試行以 Slack 作為協作工具，數年來使用人數不斷增加，終於在近期決定擴大使用範圍到 IBM 全球所有的員工。

Slack 曾在 2019 年透露，有 16 萬 5 千名 IBM 員工使用該軟體服務。

Slack Technologies 公司執行長 Stewart Butterfield 受美媒《商業內幕》訪問時指出，「獲得 IBM 全公司的採用－－基本上 IBM 的員工人數已經是全球現存企業的最大規模，所以我們現在知道 Slack 服務的，實際上是全世界最大的組織。」

Going wall to wall in IBM — it’s basically the maximum scale that there is, so we now know that Slack will work for literally the largest organizations in the world.

不過，值得玩味的是，Slack 並未調整上一季（截至 2020 年 1 月 31 日的第四財季）或上一財年（同樣截至 1 月 31 日的財年）的財測。

在過去大約一年之內，微軟成功超越了 Slack 的 1,200 萬使用人數， Teams 每天上線的使用者已經高達 2,000 萬。

微軟說 Slack 缺乏「為了重新塑造協同工作的樣貌，所需的廣度及深度」（breadth and depth that’s really required to reinvent what it looks like to work together）；Slack 則聲稱，並不擔心微軟挾帶著其辦公室軟體 Office 365 的影響力，去年甚至嘲笑微軟山寨 Slack 的廣告創意。

兩家公司的競爭越趨劍拔弩張。但 IBM 下這個決定的時間點，就在微軟以播送電視廣告等種種方式全力推廣 Teams 的數週後。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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