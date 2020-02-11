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更多品牌加入統一推送聯盟 Android手機檔案互換更容易了

聯合新聞網 / 楊又肇

去年由小米OPPOvivo宣布成立讓Android手機能更直覺分享檔案的統一推送聯盟，並且開始在全球市場推廣的互傳聯盟，稍早宣布目前加入品牌將包含華為三星、中興通訊與一加手機，並且確認將以「T-UPA0002-2019 統一推送接口規範」作為此項技術標準設計。

依照公布消息，目前包含小米、Redmi、OPPO、realme、vivo、iQOO、一加手機 (OnePlus)，以及三星、華為、榮耀、中興通訊在內品牌，目前都已經加入統一推送聯盟，預期讓更多Android平台手機都能加入支援統一互傳技術規格，使手機內的檔案分享可以變得更加容易。

在此之前，蘋果已經在旗下產品藉由Wi-Fi點對點互傳方式，透過名為AirDrop的技術快速交換檔案，而Google在後續消息中也傳出準備在Android 11版本內加入名為Fast Share的檔案互傳功能，讓使用者可以藉由藍牙、Wi-Fi無線連接方式，以類似蘋果AirDrop方式向不同裝置分享傳輸檔案內容。

而由小米、OPPO、vivo在內業者推行的統一推送聯盟，同樣希望藉由相同技術規範，使Android平台手機可以更容易彼此交換檔案，而非設法透過上傳雲端空間等方式交換內容。

小米稍早更確認已經將統一推送聯盟制定規範加入MIUI 10.0版本，預期在接下來預計推出的新款手機都會加入此項功能，其中包含接下來準備對外揭曉的小米10系列手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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