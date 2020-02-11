因應新型冠狀病毒疫情 小米於MIUI 11新增疫情雷達功能

在中國境內業者接連恢復上工之後，不少中國境內科技業者開始因應新型冠狀病毒進行防疫工作，例如小米在MIUI 11版本中新增疫情雷達功能，透過與丁香園合作疫情速報內容，搭配第一財經商業數據中心合作，讓使用者能透過安裝MIUI 11操作介面的小米手機快速確認目前疫情，其中包含個人所在區域確診病例數量，以及距離自己最近的疫情確診區域。

除此之外，使用者也能透過MIUI 11內的肺炎疫情即時動態卡片確認相關新聞，隨時掌握疫情相關動態。

而華為方面則是由旗下華為雲物聯網應用部門與旺龍智能合作，將華為總部園區內的電梯、門禁系統、監視攝影機系統，以及藍牙連接設備統一與後端管理平台串接，並且與諸多子系統設備連動，讓園區內的員工可以透過手機app、微信小程序 (WeChat Mini Apps)，或是手機藍牙連接功能進行操作，例如可以透過遠端或自動化操作方式使用電梯樓層升降功能，避免直接觸碰電梯按鈕造成病毒感染，或是長時間在電梯密閉空間內產生交互感染情況。

至於三星、LG在內業者則是陸續恢復中國境內電視及家電產線運作，而Tesla位於上海工廠也開始恢復運作，蘋果部分位於中國境內合作供應廠商如和碩也已經在2月3日開始恢復上工，至於富士康則是預計在2月10日起陸續恢復中國境內產線運作，同時也可能轉由其他地區產線組裝生產蘋果接下來預計發表新機。

不過，雖然蘋果恢復中國地區辦公室與客服系統營運，但目前在中國境內的直營門市依然維持關閉，避免直營門市發生交互感染情況，而三星先前也因應疫情關閉中國境內門市，並且呼籲消費者改以線上通路選購商品為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》