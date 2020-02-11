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Google 推出免費工具「Assembler」 結合 AI 識別圖片是否經過變造修改

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：medium、jigsaw、9to5google、CNET

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訊息快速傳輸、資訊爆炸時代，真真假假訊息一大堆，俗話說「有圖有真相」、「有影片有真相」不再是王道，因為修圖造假實在是太方便了，Deepfake 技術更是讓人傻傻分不清楚。

然而想要辨識圖片有沒有造假，對於多數民眾來說並不容易，因此 Google 旗下子公司 Jigsaw （原 Google Ideas）與 Google Research 合作開發 Assembler 工具，目的就是為了幫助新聞媒體與事實查核人員辨別圖片影像是否經過變造修改，進而防止假訊息傳播。

圖片及資料來源：medium、jigsaw、9to5google、CNET

Assembler 由 Jigsaw 開發，開發團隊成員包括工程師、設計師、研究人員、政策專家…等，致力解決假訊息、騷擾、審查制度、暴力極端主義與選舉操控等這類數位資訊問題。

Assembler 內建 7 個檢測器，其中與 與 Google Research 合作開發的兩款檢測器分別為 StyleGAN 和 Ensemble Model 集成模型：

StyleGAN 是專門用來辨識 Deepfake 技術，使用機器學習來區分真實人的圖像和 StyleGAN Deepfake 技術生成的 Deepfake。

Ensemble Model 是整合所有檢測器的訊號進行判斷，從而分析識別影像是否經過多種圖像處理。

另外 5 個檢測器則是由加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）和馬里蘭大學馬里蘭大學（University of Maryland）學者們貢獻的技術。

Assembler 工具能整合所有檢測器的演算法，進而分析判斷影像的顏色、噪點、像素、亮度、紋理等是否一致、有沒有異常，圖片裡的人物是否經過修改變造的可能性。不過，Assembler 目前僅提供各大事實查證組織進行測試，普通使用者還無法體驗，因此無從得知 Assembler 的準確性，但只要這類判讀造假工具夠準確，確實能減輕新聞媒體及事實查核中心的工作量，也能阻止少假訊息、假新聞造成的誤導。

圖片及資料來源：medium、jigsaw、9to5google、CNET

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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