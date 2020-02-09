消息指稱Netflix將拍攝《惡靈古堡》真人版影集 最快今年6月開拍

從2005年推行以來，Google便持續在Google Maps服務內加入諸多功能，讓使用者能透過此項服務查詢目的地前往方式，或是預估抵達時間，另外也能藉由此項服務搜尋在地餐廳、景點等資訊，或是成為旅遊時候記錄行進位置的便利服務。而在稍早迎接15歲生日時，Google也將Google Maps換上全新介面，並且加入更多應用功能。

2020-02-07 15:50