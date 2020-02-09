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消息指稱Netflix將拍攝《惡靈古堡》真人版影集 最快今年6月開拍
dualshockers網站透露，Netflix將會著手拍攝《惡靈古堡》系列真人版影集，預計會在今年4月進行前期籌備，預計在今年6月開始拍攝，並且預計在今年10月完成拍攝工作，至於拍攝地點則位於南非。
而若順利的話，影集內容將會在2021年上半年上線提供觀看，第一季將以8集內容構成，每集影集長度為60分鐘。
內容部分則預期採用全新劇情設定，其中將著重保護傘 (Umbrella)公司內部黑暗層面運作，同時也會描述T病毒爆發後所產生新秩序，實際上會與同樣採全新設定的電影版《惡靈古堡》採不同劇情走向。
近期Netflix已經與不少電玩、動漫內容合作拍攝原創影集作品，例如先前拍攝的《獵魔士》，以及稍早確認投入製作的《航海王》真人版影集。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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