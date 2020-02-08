手機版Google Search讓你更容易看懂第92屆奧斯卡金像獎

因應預計在美國西岸2月10日於加州洛杉磯柯達劇院舉辦的第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，Google稍早在行動版Google Search服務內增加奧斯卡金像獎專屬搜尋體驗，將讓使用者更容易確認提名演員、服裝設計、導演與剪輯，甚至包含每部獲獎電影線上觀看資源，並且透過Google Trends顯示電影、明星、導演相關數據。

使用者只要在手機上的Google Search服務查找「Oscars 2020」關鍵字，即可看見第92屆奧斯卡金像獎入圍者、影片、最新熱門趨勢，以及去年得獎者等內容分頁，讓使用者能更快確認今年入選獎項提名的電影、明星、導演等名單，另外也能透過線上播放資源確認入圍影片內容，同時也能確認多數使用者搜尋熱門關鍵字。

除了藉由手機輸入關鍵字進行查詢，使用者也能藉由手機上的Google Assistant數位助理服務進行提問，藉此更快獲知第92屆奧斯卡金像獎相關資訊。

而不僅可搜尋今年度的奧斯卡金像獎相關內容，使用者也能透過Google Search回顧去年頒獎典禮的精采內容，並且與今年提名內容作比對。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》