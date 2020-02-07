Google地圖邁入15年 全新功能上線

將邁入15週年的Google地圖已有逾10億用戶，Google今天宣布推出新介面和產品更新，新版地圖內建探索、通勤等5個分頁，近期也將推出新的大眾運輸狀況查詢，並擴大「實景」功能。

Google今天宣布，根據使用者的意見回饋推出了全新介面和產品更新。即日起，使用者可體驗新的Android或iOS版Google地圖應用程式；新版地圖將內建「探索」、「通勤」、「已儲存」、「貢獻」和「最新動態」5個分頁，讓使用者存取需要的功能。

在「探索」頁面，Google說明，想知道附近哪些地方提供午餐、現場音樂演奏或街機遊戲，透過「探索」分頁，使用者可找到全球約2億個地點 （包括餐廳、附近景點和城市地標） 的相關資訊、評分及評論等等。

「通勤」頁面，搭乘汽車或大眾交通工具，「通勤」分頁能替使用者找出最有效率的路線；設定好每日通勤路線，即可取得即時路況更新、交通時間和替代路線建議。

「已儲存」頁面，目前使用者已在Google地圖上儲存超過65億個地點，使用者現在可直接在「已儲存」標籤內瀏覽所有儲存地點、尋找並規劃即將到來的旅行，並和大家分享去過且推薦的地點。

「貢獻」頁面中，每年有好幾億使用者提供資訊，協助Google地圖持續更新資訊。有了新的「貢獻」標籤，使用者可分享當地知識，像是道路或地址、遺漏地點、商家評論和照片等詳細內容。

全新「最新動態」分頁中，則提供熱門趨勢動態消息，以及當地專家和發布商推薦的必訪景點。除了探索新地點、儲存內容及分享建議，使用者還可以直接透過即時通訊向商家洽詢相關資訊。

此外，Google地圖圖示也改版，新圖示以「圖釘」為靈感。而在Google地圖邁入第15週年之際，Google預告將推出限時歡慶主題汽車圖示，並推出全新的大眾運輸功能。

去年，Google地圖推出了「擁擠程度預測」功能，根據過去資料提供公車、火車或捷運可能的擁擠狀況，Google表示，很快將能看到相關重要資訊，例如溫度、無障礙設施、女性專用車廂、安全措施、車廂數量。

Google去年推出「實景」功能，讓使用者在用地圖規劃步行路徑時能迅速決定要前進的方向，Google地圖將於未來幾個月內進一步擴大「實景」功能的適用範圍並測試新功能。