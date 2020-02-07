Google Maps換上全新圖示、增加分頁 15週年加入更多實用地圖功能

從2005年推行以來，Google便持續在Google Maps服務內加入諸多功能，讓使用者能透過此項服務查詢目的地前往方式，或是預估抵達時間，另外也能藉由此項服務搜尋在地餐廳、景點等資訊，或是成為旅遊時候記錄行進位置的便利服務。而在稍早迎接15歲生日時，Google也將Google Maps換上全新介面，並且加入更多應用功能。

新版介面實際上與近期的Google Maps服務版本並沒有明顯差異，但是換上全新圖示之餘，更在分頁部分則是劃分為「探索」、「通勤」、「已儲存」、「貢獻」和「最新動態」，對應功能分別如下：

探索：想知道附近哪些地方提供午餐、現場音樂演奏或街機遊戲嗎？透過「探索」分頁，使用者可以找到全球約 2 億個地點 (包括餐廳、附近景點和城市地標) 的相關資訊、評分及評論等等。

通勤：無論是搭乘汽車還是大眾交通工具，「通勤」分頁都能替使用者找出最有效率的路線。設定好每日通勤路線，即可取得即時路況更新、交通時間和替代路線建議。

已儲存：目前我們的使用者已在 Google 地圖上儲存超過 65 億個地點，不管是鎮上新開的麵包店，還是未來旅行想去的知名餐廳都可儲存。現在，使用者可以直接在「已儲存」標籤內瀏覽所有儲存地點、尋找並規劃即將到來的旅行，並和大家分享去過且推薦的地點。

貢獻：每年有好幾億使用者提供資訊，協助 Google 地圖持續更新資訊。有了新的「貢獻」標籤，使用者可以輕鬆分享當地知識，像是道路或地址、遺漏地點、商家評論和照片等詳細內容。每個貢獻都有可能在他人未來認識新地點及安排行程時發揮用處。

最新動態：全新「最新動態」分頁提供熱門趨勢動態消息，以及當地專家和發布商（例如：The Infatuation）推薦的必訪景點。除了探索新地點、儲存內容及分享建議，使用者還可以直接透過即時通訊向商家洽詢相關資訊。

而在大眾運輸導航功能中，則是依照各地區單位所提供開放數據，讓使用者可以進一步了解班車進站或離站時間，以及搭乘空間擁擠程度，在此次更新中更加入搭乘空間環境溫度、是否提供無障礙設施，或是有無提供女性專用搭乘車廂及安全措施，在日本地區更加入顯示車輛提供搭乘車廂數量，以利使用者確認預計搭乘班車是否會有充足座位。

Google Maps預計會在今年3月起陸續加入新功能，但部分提供功能則會因為各地區合作開放數據，以及大眾運輸工具差異而有不同。此外，Google也表示接下來將會持續針對先前藉由擴增實境技術的導航方式，結合Google Maps街景提供更直覺導航的體驗功能進行強化，讓使用者能在異鄉藉由Google Maps導航功能確認行進方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》