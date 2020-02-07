亞馬遜推品牌客製化聲音內容服務 靠Alexa數位助理強化宣傳效益

去年與飾演漫威電影中神盾局局長Nick Fury的Samuel Jackson合作Alexa數位助理聲音內容之後，亞馬遜稍早更宣布推出品牌客製化聲音內容服務，預計讓各個品牌可透過此項服務，藉由Alexa數位助理增加品牌宣傳效益。

此項服務將會藉由亞馬遜旗下AWS所提供Polly語音合成平台運作，將可透過神經網路學習方式，讓文字轉語音 (TTS)生成內容可以更為自然，讓提供原始聲音的演員記錄幾段口語內容之後，即可透過學習方式自動生成所有語音內容，同時與真人念出內容幾乎相同。

透過此項服務，例如肯德基即可提供由桑德斯上校念出互動內容，或是由任天堂旗下代表角色瑪利歐與使用者進行語音互動，藉此加強使用者對於品牌能又更深刻印象，同時也能增加品牌互動趣味性。

除此之外，預期亞馬遜未來也會持續藉由Polly語音合成平台與人工智慧技術加持的文字轉語音技術，打造更多Alexa數位助理服務有趣互動內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》