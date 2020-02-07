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蘋果在新版iOS加入「CarKey」功能 讓使用者透過手機解鎖車輛

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早向開發者釋出的iOS 13.4 beta測試版本中，蘋果加入名為「CarKey」的API功能，顯然將可讓使用者透過此項功能將手上的iPhone模擬為「車用鑰匙」，透過趨近感應方式將車輛解鎖。

目前蘋果並未對外解釋此項功能具體細節，但從9to5Mac網站判斷，此項功能將可透過新款iPhone內建NFC模擬為「車用鑰匙」，並且能在iPhone維持上鎖情況下，藉由趨近感應方式將車門解鎖。

而如同存放在iPhone內的快速交通卡，透過「CarKey」模擬的「車用鑰匙」即使在iPhone沒電情況下，依然可以透過手機內殘存基本電量進行車輛解鎖，避免使用者無法正常開啟車輛，同時也能透過車輛內部充電孔等方式補充手機電量。

此外，由於「車用鑰匙」同樣會存放在Wallet app內，因此使用者也能將「車用鑰匙」資訊複製到Apple Watch上存放使用，而非僅能透過iPhone進行車輛解鎖。

但從技術規格上來看，車輛本身就必須支援透過NFC感應功能方式解鎖，另外也要能相容「CarKey」API功能串接，如此才能讓使用者透過iPhone或Apple Watch感應解鎖，但硬體版本是否也會有所要求，目前則還無法確認。

在此次iOS 13.4 beta測試版本中加入此項功能，預期蘋果接下來也會與更多車廠合作此項功能，讓使用者能更方便藉由手機或手錶方式將車輛解鎖，甚至進一步操作啟動或熄火等功能。

除了蘋果在iPhone及Apple Watch內加入車輛鑰匙模擬功能，先前三星也與BMW合作，讓Galaxy系列旗艦手機或Galaxy Watch可以模擬車輛鑰匙開啟車輛車門，或是啟動車輛，而華為方面也在去年推出的P30系列手機與Audi合作，同樣讓使用者能藉由手機將車輛解鎖。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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