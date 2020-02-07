今年3月起 使用者將可一次購買同時對應iOS與macOS平台的app內容

除了在稍早針對macOS Catalina 10.15.3版本更新修復內建郵件app漏洞，蘋果更在針對開發者使用的新版Xcode開發工具增加可讓iOS與macOS平台app同時購買選項。

依照蘋果說明，此項名為通用購買 (Universal Purchase)的功能，將可讓使用者同時購買橫跨iOS、macOS的app內容，意味開發者將能透過此項功能吸引使用者同時購買兩個平台上的app，僅需透過單次付費，即可在不同平台下載相同app，無需重複付費購買。

而此項功能自然也是因應macOS Catalina 10.15中採用Project Catalyst項目設計，讓更多iOS平台app可以順利在macOS平台上運作，因此預期接下來也會讓此項購買功能擴展至tvOS，藉此讓單項app可以橫跨蘋果旗下硬體裝置平台使用，並且支援觸控、滑鼠與鍵盤，甚至支援控制手把操作。

而支援通用購買的app預計會在今年3月開放使用，預期接下來將會由開發者提供更多可在跨平台運作的應用服務內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》