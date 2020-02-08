這也太瞎了！Google 相簿「Takeout」備份功能竟然順便打包外帶陌生人的影片

Google Photos （Google 相簿）是雲端備份照片與影片的好幫手，但問題是每個 Google 帳號都只有 15GB 免費雲端空間可以使用，對於容易超過免費容量的使用者必須利用「Google Takeout 備份」功能下載照片。

但是國外科技媒體 9to5Google 卻發現使用「Takeout」功能備份 Google 相簿時，資料裡竟然出現了陌生人的檔案，這也顯示 Google 相簿出現隱私外流危機。

圖片及資料來源：The Verge、9to5Google

根據 9to5Google 網站報導，部分使用者收到了 Google 傳來了通知及道歉郵件，內文指出在 2019 年 11 月 21 日至 11 月 25 日間使用 Takeout 備份服務下載 Google 相簿時，出現一些技術性問題。

而這些技術性問題包括使用者下載的 Google 相簿資料可能不完整，甚至可能會出現其他使用者的影片，同時使用者 Google 相簿的影片也會錯誤被其他用戶下載。

此外，對於這起錯誤導致個人影片外洩事件，Google 聲明也指出受影響的使用者比例僅約 0.01%，如今問題已經修復了，希望使用者可以放心。

圖片及資料來源：The Verge、9to5Google

然而由於 Google 用戶數繁多，即使只有 0.01% 用戶受影響，總數也不少人。因此 Duo Security 聯合創辦人兼 CTO 技術長 Jon Oberheide （@jonoberheide）進一步向 Google 詢問受影響的影片及數量究竟有多少，但 Google 回應無法提供受影響的清單。

只是…就算 Google 已經修復了問題，但是如果 Google 相簿儲存的是極隱私照片或影片，又因此流出到其他人的手機，那不就是造成隱私危機，而這可不是 Google 建議使用者將先前下載的檔案自行刪除就好了。

圖片及資料來源：The Verge、9to5Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》