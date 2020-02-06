不再收費兩次！蘋果宣布跨平台 App Store 通用購買

從今年 3 月開始，用戶將能夠以通用購買方式跨平台使用iOS、iPadOS、macOS 和 tvOS 的應用程式，消費者只需購買一次即可享受跨平台的應用程式和程式內購。

蘋果近來在軟體開發生態系跨平台服務界線越來越模糊，最近就有開發者發現在 Xcode11.4 上將 Mac 應用程式與 iOS 的應用程式購買相通了！

去年在 WWDC 上發表許多新的 API 和工具造福開發者，像是全新的 SwiftUI 框架、新的 Xcode 與 AR 套件。SwiftUI 可以讓開發者建立全功能使用者界面，同時開放相同 API，讓開發者一次就能寫出跨 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 等五個蘋果 OS 平台的應用程式。

近日，開發者 Steve Troughton-Smith 發現，這次蘋果推出的 Xcode 11.4，首次推出了針對使用 Xcode 開發的 MacOS 應用程式預設的「通用購買」（Universal Purchase）選項，開發者建立新的 Mac Catalyst 應用程程式在 iOS 上將共享同個 App ID，也就是只要使用一個平台的交易就可在兩個平台上進行登入。

蘋果軟體工程部門副總裁 Craig Federighi 去年宣佈 Catalyst 這項 Apple 的跨平台開發框架計畫，Apple 內部以代號「 Marzipan 」的代碼開發，用於 macOS 10.13 和 iOS 12 的自家應用程式，並開放第三方開發人員在 macOS 10.14 中使用。開發者可在 iOS、iPadOS、macOS和 tvOS 裝置上使用的單一程式庫，針對不同設裝置的顯示器優化的用戶介面，讓開發跨平台應用服務變得更加容易。

稍早，蘋果開發者頁面宣布通用購買和應用商店類別更新的消息，從 2020 年 3 月開始，用戶將能夠以通用購買（Universal Purchase）方式跨平台使用iOS、iPadOS、macOS 和 tvOS 的應用程式，消費者只需購買一次即可享受跨平台的應用程式和程式內購。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》