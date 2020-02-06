Google Maps單車導航功能 於台灣在內27個國家地區上線

Google宣布，從即日起於全球27個國家地區的Google Maps服務推行單車模式功能，其中台灣更成為亞洲首發此項功能的國家地區。

因應騎乘單車人口同樣龐大，Google此次在Google Maps加入的單車模式，將可依照單車騎乘需求，搭配導入單車專用路線與坡度資訊，讓單車使用族群可以透過Google Maps規劃最佳騎乘路線。

Google說明，由於單車騎乘模式與一般摩托車不同，基於人力騎乘方式難免不利於有明顯坡度道路行進，因此在道路規劃過程會參考與在地政府提供公開資訊，特別標示坡度較高路段，同時也會加入單車可以騎乘路線規劃，讓單車族群可以更容易藉由Google Maps規劃行進路線，或是評估騎乘單車前往目的地所需時間。

包含Android、iOS裝置使用者僅需下載安裝，或是更新新版Google Maps即可使用此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》