快訊

「鑽石公主號」確診武漢肺炎累計達20例 1例是台灣女性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞洲首發 Google地圖「自行車導航」在台上線

中央社 / 台北6日電
Google 6日宣布正式在台灣推出Google地圖單車導航模式，成為亞洲第一個推行此服務的國家，提供全台單車族專屬的路線規劃與行程時間預估。（Google提供）中央社

Google今天宣布正式在台灣推出Google地圖單車模式，成為亞洲第一個推行這項服務的國家，可整合自行車專用路線及坡度資訊，為單車族提供專屬路線規劃。

Google地圖單車模式目前已在全球27個地區推出。即日起台灣所有Google地圖電腦版及行動版的使用者，只要開啟或下載最新版Google地圖，即可開始體驗全新Google地圖單車模式。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，很高興能在Google地圖即將滿15歲之際，在台灣推出Google地圖單車模式，除了替越來越多的單車族提供便利的路線資訊，也希望能鼓勵更多台灣使用者，將單車作為上下班通勤與休閒娛樂的選項之一。

Google指出，過去台灣的單車族使用Google地圖時，只能參考汽機車或步行路線，有時難免遇到例如上坡等不利於單車騎行的路段。

Google地圖單車模式整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線，並標示出推薦路線的坡度變化，以利使用者規劃行程。除了能查看單車專屬的行程建議，使用者也將能在Google地圖上開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。

Google地圖從2004年上線至今近15年，在全球累積超過10億的每月活躍用戶。

單車 Google 自行車
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

IG好賺 貢獻臉書25%營收

藝術家駭客實驗 Google地圖遭破解

Google首度公布YouTube、Google Cloud發展數據 成為重要營收來源

每月挑選10張精選回憶照片送到府 Google開始測試相片書製作訂閱方案

相關新聞

亞洲首發 Google地圖「自行車導航」在台上線

Google今天宣布正式在台灣推出Google地圖單車模式，成為亞洲第一個推行這項服務的國家，可整合自行車專用路線及坡度...

藝術家駭客實驗 Google地圖遭破解

Google地圖失靈了？德國一名藝術家威克特，將租借來的大量手機通通堆在一台小巧的紅色手拉車上，然後在空無一人的區域緩慢拉動，成功擾亂Google地圖系統，使其當下立刻顯示紅色的交通壅塞警示。他說：「

進駐超過30個國家 NVIDIA串流遊戲服務GeForce Now終成為正式版本

從2013年開放測試，並且在2015年確認服務正式名稱的NVIDIA串流遊戲服務GeForce Now，稍早終於從長久測試版本轉為正式版本，並且提供免費使用版本，以及每月以4.99美元計費 (但是必須訂閱一年份)的創始者版本，同時會在包含北美、歐洲、韓國、日本、俄羅斯在內30個國家地區上線運作，其中也預期包含台灣地區。

微軟新版Windows 10更新 將讓使用者自行移除記事本、小畫家及WordPad

預計在今年上半年釋出的新版Windows 10作業系統更新中，預期將可讓使用者選擇是否移除記事本、小畫家及WordPad功能。

【教學】Telegram 新手使用攻略 帳號申請、中文化、操作及加入群組

LINE 雖然是許多人最常用的即時通訊軟體，但最近因為 LINE@ 收費機制與 LINE 群組 500 人上限限制，導致社群媒體興起「逃難潮」，不少人呼籲改用俄羅斯 Telegram 通訊 App。

蘋果更新美國境內地圖服務 圖資、導航準確率提升、加入流順操作體驗

蘋果稍早向美國境內用戶開放全新設計的地圖服務，除了藉由全新設計介面讓使用者有耳目一新感受之外，更進一步加強導航準確率。

Google推出短影片「Tangi」App：讓你60秒Get新技能

抖音、Lasso 等短影片持續發燒！美國 Google 公司也能湊一腳，旗下的 Area 120 今天推出了一款社交短影片應用「Tangi Quick Videos」，能讓用戶分享 60 秒的藝術、DIY，烹飪和造型技巧等影片。

Excel輸入手機號碼0狂被吃掉？日期永遠變小數？選對格式免加班加到爽

年假開工就遇到把人逼瘋的檔案，輸入3/4結果自動跑成3月4號，要輸入手機號碼0一直被吃掉，到底是哪邊出錯了呢?

三星自有手機快速傳檔功能Quick Share 將以雲端平台交換內容

先前已有消息表示三星將會在即將發表新機加入快速分享檔案功能，並且將以Quick Share作為正式名稱，而XDA Developers論壇網站作者Max Winebach進一步釋出此項功能細節。

iOS 13.3.1正式推出 新增超寬頻晶片設定

蘋果公司（Apple）今天正式推出iOS 13.3.1軟體更新，加入設定以控制iPhone 11、iPhone 11 P...

你也用 Telegram 了嗎？五款實用社群元素機器人推薦

繼先前慈濟 Telegram 大遷徙，讓原先正在思考其他社群、電子報經營的行銷人們有了新靈感，拜科技所賜，即便被 LINE＠ 關了一扇門還有另一扇窗，也造成 Telegram 短短不到兩週在台灣竄紅。

傳iOS 14支援裝置與iOS 13相同 但iPadOS將淘汰多款舊裝置

Apple 美國蘋果公司每一年 6 月都會舉辦 WWDC 開發者大會推出新一代作業系統， 2020 年自然也不例外，預期在 2020 年將會推出 iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、watchOS 7 作業系統。

熱門新聞

藝術家駭客實驗 Google地圖遭破解

Google首度公布YouTube、Google Cloud發展數據 成為重要營收來源

終止與TCL合作…BlackBerry手機將正式走入歷史？

每月挑選10張精選回憶照片送到府 Google開始測試相片書製作訂閱方案

神似Galaxy Fold？毒梟家族關係企業Escobar 再度推出第二款螢幕可凹折手機

攜手設計品牌Thom Browne 三星準備讓Galaxy S20系列很時尚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。