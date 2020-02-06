亞洲首發 Google地圖「自行車導航」在台上線

Google今天宣布正式在台灣推出Google地圖單車模式，成為亞洲第一個推行這項服務的國家，可整合自行車專用路線及坡度資訊，為單車族提供專屬路線規劃。

Google地圖單車模式目前已在全球27個地區推出。即日起台灣所有Google地圖電腦版及行動版的使用者，只要開啟或下載最新版Google地圖，即可開始體驗全新Google地圖單車模式。

Google亞太區街景計畫負責人魏薌君表示，很高興能在Google地圖即將滿15歲之際，在台灣推出Google地圖單車模式，除了替越來越多的單車族提供便利的路線資訊，也希望能鼓勵更多台灣使用者，將單車作為上下班通勤與休閒娛樂的選項之一。

Google指出，過去台灣的單車族使用Google地圖時，只能參考汽機車或步行路線，有時難免遇到例如上坡等不利於單車騎行的路段。

Google地圖單車模式整合交通部提供的開放資料，考量單車專用道及汽機車無法行駛的道路資訊，為台灣的單車族計算出適合的路線，並標示出推薦路線的坡度變化，以利使用者規劃行程。除了能查看單車專屬的行程建議，使用者也將能在Google地圖上開啟「單車路線」圖層，查看單車專用道和適合單車騎乘的道路資訊。

Google地圖從2004年上線至今近15年，在全球累積超過10億的每月活躍用戶。