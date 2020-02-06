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進駐超過30個國家 NVIDIA串流遊戲服務GeForce Now終成為正式版本

聯合新聞網 / 楊又肇

從2013年開放測試，並且在2015年確認服務正式名稱的NVIDIA串流遊戲服務GeForce Now，稍早終於從長久測試版本轉為正式版本，並且提供免費使用版本，以及每月以4.99美元計費 (但是必須訂閱一年份)的創始者版本，同時會在包含北美、歐洲、韓國、日本、俄羅斯在內30個國家地區上線運作，其中也預期包含台灣地區。

台灣預期也會開通

依照NVIDIA說明，正式版本的GeForce Now服務將會透過9座位於北美，以及6座位於歐洲地區的資料中心驅動，預計提供低於20毫秒延遲表現的線上串流遊玩體驗，另外在更多地方更會透過與在地電信業者合作，藉此對應低於10毫秒的串流遊玩體驗。

而就先前公布消息，NVIDIA確認將與俄羅斯Rostelecom、西班牙Telefonica，以及台灣地區的台灣大哥大在內電信業者合作，同時更早之前也確認與南韓LG U+、日本Softbank合作，藉此讓更多地區用戶也能使用低延遲的GeForce Now服務。

區分兩種版本

目前公布方案包含免費版本，以及每月以4.99美元計費、必須一次訂閱一年使用的創始者版本，前者將提供使用者免費連接使用，但每次登入最多僅能遊玩1小時，若要繼續使用GeForce Now服務則必須重新登入，並且等待可恢復遊玩時間，而後者則額外提供優先連接存取權限，並且能以更長時間進行遊玩，另外也支援RTX (Ray Tracing)光影即時追跡特效，同時還能享有90天試用。

NVIDIA同時也說明目前創始者版本採限時特價優惠 (直到2020年底)，但並未特別說明未來預計採用原價細節。另外，無論是免費版本或創始者版本都能以1080P 60fps畫質串流遊玩，最大差別則在於每次最長遊玩使用時間，以及是否能開啟RTX光影即時追跡特效。

可直接串流遊玩原本已經在Steam等服務平台購買遊戲

NVIDIA表示，在過去測試過程裡，總計累積超過30萬名使用者進行測試，累積測試使用時間更超過7000萬小時。

現在GeForce Now服務總計收錄超過數百款遊戲內容，並且與50家以上遊戲發行商合作，其中更提供包含《要塞英雄 (Fortnite)》在內超過30款免費遊玩遊戲作品，另外也能整合玩家已經在Steam或Epic Games Store在內遊戲服務平台購買遊戲內容，同時透過GeForce Now服務串流遊玩，並不需要重新付費購買。

至於支援平台部分，目前GeForce Now服務已經對應Windows PC、Mac，以及絕大多數的Android手機使用，同時也支援NVIDIA旗下Shield系列機種使用，而NVIDIA過去也曾針對適用GeForce Now服務的網路路由器進行認證，藉此確保使用者在家中透過無線網路串流遊玩品質。

跟其他串流遊戲服務比較，GeForce Now服務除了本身與遊戲發行商合作遊戲內容，更可整合使用者過去已經在Steam等遊戲服務平台購買遊戲內容整合，透過雲端串接方式讓使用者能藉由帳號連動遊玩已經購買遊戲，並且透過GeForce Now服務進行串流遊玩，對於過去已經在其他遊戲服務平台購買遊戲的使用者而言，將會更具吸引力。

透過重新登入等待遊玩時間平衡使用體驗與成本

針對免費版本的遊玩時間限制部分，NVIDIA的說法自然是基於為了確保串流營運成本不會大幅增加，而實際必須等待恢復遊玩時間則會在後續營運作調整，避免讓使用者等待過久而失去使用意願，因此會在成本與吸引使用者付費訂閱達成最佳平衡。

不過，即便是付費訂閱使用的創始者版本，單次登入最長遊玩使用時間其實也只有6小時。依照NVIDIA的說法，實際上多數99%比例的使用者很少會在單次遊玩超過4個小時，因此這樣的設定不僅能讓使用者適時休息，同時也能避免過多使用者佔據串流服務資源，藉此讓GeForce Now服務能穩定運作。

NVIDIA強調，讓使用者在登入一段時間後終止遊玩，絕對不是為了要打斷使用者遊玩興致，而是希望能讓使用者有是當休息，同時也能避免過分沈溺於遊戲內容，另一方面自然也是希望能多少減緩伺服器連接串流壓力，以及成本支出問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 韓國 西班牙 NVIDIA 串流遊戲
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