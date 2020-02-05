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藝術家駭客實驗 Google地圖遭破解

2020-02-05 20:19台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

常駐德國柏林的藝術家威克特表示自己不太喜歡科技時時刻刻在收集人們資訊的感覺，也提...
常駐德國柏林的藝術家威克特表示自己不太喜歡科技時時刻刻在收集人們資訊的感覺，也提醒人們要意識到科技有其盲點。（photo by Twitter）
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Google地圖失靈了？德國一名藝術家威克特，將租借來的大量手機通通堆在一台小巧的紅色手拉車上，然後在空無一人的區域緩慢拉動，成功擾亂Google地圖系統，使其當下立刻顯示紅色的交通壅塞警示。他說：「人們常只看到科技的好處，卻沒發現它也容易被誤導。」

虛擬科技與物理世界

根據《CNN》報導，德國首都柏林有一名藝術家，日前利用玩具車成功誘騙Google地圖，使空無一人的區域在手機程式中顯示為交通壅塞的狀況。藝術家威克特表示：「這是虛擬科技與物理世界的相互影響。」

威克特是一名常駐柏林的藝術家，他從朋友及手機公司租借了99支手機，然後將租借來的這些手機通通堆在一台小巧的紅色手拉車上，在施普雷河附近緩慢拉動，成功擾亂Google的交通警示系統。

從上傳的實驗影片中可以看到，威克特漫步在大街中央，雖然街道上空無一人，但只要他經過的區域，交通警示就會顯示為紅色的「壅塞」警示。他將這場實驗命名為「地圖駭客」，更諷刺的是，他行走的路線還經過了Google在柏林的辦公室。

意外發現盲點

據《商業內幕》報導，威克特說，自己曾在柏林參與一場示威，發現人們同時聚集在一個區域內，Google地圖就會將該區域標示為「交通壅塞」。

他在個人網站上發出聲明，表明自己非科技的愛好者，甚至認為有時候人們只看到科技帶來的好處，卻沒意識到它們無時無刻都在收集來自於人們的資訊。而Google在獲悉此實驗後，也大方發出聲明表示，「我們很樂意看見民眾進行類似的創意實驗，因為這些資訊都可以幫助我們改善程式。」

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