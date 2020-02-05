藝術家駭客實驗 Google地圖遭破解
Google地圖失靈了？德國一名藝術家威克特，將租借來的大量手機通通堆在一台小巧的紅色手拉車上，然後在空無一人的區域緩慢拉動，成功擾亂Google地圖系統，使其當下立刻顯示紅色的交通壅塞警示。他說：「人們常只看到科技的好處，卻沒發現它也容易被誤導。」
虛擬科技與物理世界
根據《CNN》報導，德國首都柏林有一名藝術家，日前利用玩具車成功誘騙Google地圖，使空無一人的區域在手機程式中顯示為交通壅塞的狀況。藝術家威克特表示：「這是虛擬科技與物理世界的相互影響。」
威克特是一名常駐柏林的藝術家，他從朋友及手機公司租借了99支手機，然後將租借來的這些手機通通堆在一台小巧的紅色手拉車上，在施普雷河附近緩慢拉動，成功擾亂Google的交通警示系統。
從上傳的實驗影片中可以看到，威克特漫步在大街中央，雖然街道上空無一人，但只要他經過的區域，交通警示就會顯示為紅色的「壅塞」警示。他將這場實驗命名為「地圖駭客」，更諷刺的是，他行走的路線還經過了Google在柏林的辦公室。
意外發現盲點
據《商業內幕》報導，威克特說，自己曾在柏林參與一場示威，發現人們同時聚集在一個區域內，Google地圖就會將該區域標示為「交通壅塞」。
他在個人網站上發出聲明，表明自己非科技的愛好者，甚至認為有時候人們只看到科技帶來的好處，卻沒意識到它們無時無刻都在收集來自於人們的資訊。而Google在獲悉此實驗後，也大方發出聲明表示，「我們很樂意看見民眾進行類似的創意實驗，因為這些資訊都可以幫助我們改善程式。」
This artist tricked Google Maps into a fake traffic jam by carting around 99 phones pic.twitter.com/FVGnbQBtqN— NowThis (@nowthisnews) February 4, 2020
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