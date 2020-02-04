微軟新版Windows 10更新 將讓使用者自行移除記事本、小畫家及WordPad

預計在今年上半年釋出的新版Windows 10作業系統更新中，預期將可讓使用者選擇是否移除記事本、小畫家及WordPad功能。

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依照Windows Latest網站報導指出，稍早以Windows 10 Insider Build 19551版號提供體驗的測試版本中，將使原本預設安裝的記事本、小畫家及WordPad功能可以選擇移除，藉此讓使用者能更容易使用其他應用程式。

微軟從1985年推出的Windows 1.0就開始預設安裝記事本、小畫家功能，並且在1995年推出的Windows 95加入編輯功能更多的WordPad，並且跟後來的IE瀏覽器一樣無法從Windows作業系統移除。

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不過，後來因為遭人控告違反市場壟斷，在歐盟監管機構施壓之下，微軟同意讓使用者自行移除Windows 7中的IE瀏覽器。而在之後，微軟也在去年上半年釋出的Windows 10更新允許移除小算盤、郵件等預設功能，甚至在後續將小算盤程式碼開源，讓更多開發者能以此設計不同應用功能。

此次開放讓使用者可以自行移除Windows 10內的記事本、小畫家及WordPad功能，顯示微軟如先前對外聲明將會持續擁抱開放，讓使用者能在Windows 10作業系統內有更大使用彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》