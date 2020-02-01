Google推出短影片「Tangi」App：讓你60秒Get新技能

圖／取自愛瘋日報 分享 facebook

抖音、Lasso 等短影片持續發燒！美國 Google 公司也能湊一腳，旗下的 Area 120 今天推出了一款社交短影片應用「Tangi Quick Videos」，能讓用戶分享 60 秒的藝術、DIY，烹飪和造型技巧等影片。

「Tangi」是一款實驗性應用程式，它起源於 Google 內部孵化器 Area 120 實驗室，它包含簡短的影片指南和操作指南。透過 60 秒的短影片讓參與的用戶學習到新事物。

Tangi 主要是分享有關製作、繪畫、烹飪、時尚和美容等主題的教學影片，和抖音定位不同。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》