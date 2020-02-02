【教學】Telegram 新手使用攻略 帳號申請、中文化、操作及加入群組

圖片及資料來源：Telegram、三嘻行動哇 分享 facebook

LINE 雖然是許多人最常用的即時通訊軟體，但最近因為 LINE@ 收費機制與 LINE 群組 500 人上限限制，導致社群媒體興起「逃難潮」，不少人呼籲改用俄羅斯 Telegram 通訊 App。

來自俄羅斯的 Telegram 功能與 LINE 大致相同，可以聊天、撥打網路電話、傳可愛貼圖、分享照片/影片/錄音/檔案，群組上限更可以加到 20 萬人，而且又注重聊天的安全性和隱私性，那到底該怎麼加入、怎麼使用呢？這篇基礎教學教大家該怎麼使用吧！

♦ 軟體資訊 ♦

軟體名稱：Telegram

軟體語言：英文、德文、義大利文、葡萄牙文、西班牙文、俄羅斯文、烏克蘭文（外掛支援繁體中文）

軟體費用：o 元

系統支援：Android、iOS、PC、Mac、網路線上版

官方網站：Telegram Messenger

系統平台：Android、iOS、Windows、Linux 32bit、Linux 64bit、macOS、網路線上版

安裝 Telegram 及帳號申請

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選擇你的系統平台下載 Telegram 之後，首先要來「註冊帳號」。這篇教學以 iPhone XR 手機示範，但無論是 Android （Google Play）、iOS、電腦版的註冊都差不多。

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第一步：開啟 Telegram App 點擊「Start Messaging」開始註冊，Telegram 只接受「手機門號」註冊，它會自動判定使用者的位置顯示國碼，我們只要直接輸入電話號碼即可。

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第二步：註冊完成後，系統會以 SMS 簡訊發送一組四個數字的認證碼到註冊手機上，輸入之後就完成註冊了。認證碼除了透過 SMS 簡訊發送之外，也可能會打電話以語音通知認證號碼，總之一定要輸入認證號碼才算完成註冊。

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第三步：註冊完成、正式使用之前，必須先前填寫個人姓名及設定大頭貼。這裡輸入的名字可以在日後修改，所以不管這裡的姓名填寫什麼都可以。

姓名與照片設定完成後，會跳出「Telegram 想要取用聯絡人」…等系統權限，基本上爽快地按下「好」就對了。

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第四步：系統權限設定完成，就可以開始使用 Telegram 囉！

Telegram 的功能選單大致可分為四項：Contacts 聯絡人、Calls 電話、Chats 聊天室、Setting 設定功能。

一秒中文化 Telegram App 的操作介面

Telegram 支援英文、德文、義大利文、西班牙文、俄羅斯文…等多國語言，但就是沒有繁體中文。少了中文化的介面，對熟悉英文的使用者沒有影響，但對於多數使用者而言可能有閱讀困繞，這時透過「中文化資源包」就能輕鬆搞定。

按我開啟 Telegram 中文化資源包連結

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第一步：瀏覽器開啟「Telegram 中文化資源包」，點擊綠色「Set Language」設定語言按鈕，接著會自動跳轉回 Telegram App 按下「Change」更換語系按鈕。

第二步：Telegram 中文化設定非常簡單，系統修改速度非常快，短短幾秒鐘就變成繁體中文了。

快速上手 Telegram

聊天室功能與 LINE 類似

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Telegram 的聊天功能和 LINE 非常類似，開啟朋友之間的聊天室窗即可輸入文字聊天，也可以傳送檔案、照片、影片、分享位置或聯絡人資訊。

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另外，也可以直接錄音、錄影分享，當然也有許多可愛的貼圖可以傳給朋友，也能傳 GIF 動圖。

不過， Telegram 聊天室勝過 LINE 的一點在於不用擔心傳送的檔案或記錄會過期，但這也表示我們必須自己刪除檔案和記錄才不會造成系統愈來愈肥大。

Telegram 支援網路通話，但不支援視訊聊天

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點選 Telegram 的「通話」選單，點擊右上角「+」就可以選取聯絡人進行網路語音通話。

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除了透過通話功能撥打電話之外，在聯絡人資訊點擊右上角的電話圖示也可以撥打網路語音電話。可惜的是 Telegram 通話功能只提供語音，沒有視訊功能。

強大的群組頻道，上限 20 萬人

Telegram 擁有強大的群組功能，尤其是群組人數上限 20 萬人、群組訊息免費發送的模式吸引不少原本苦心經營 LINE@ 或 LINE 群組的使用者，像是慈濟就宣布因為 LINE@ 收費暴增，從 2020 年 1 月底停止 LINE@ 的通知服務，全數改到 Telegram App。

當然「三嘻行動哇」網站也有我們專屬的 Telegram 群組喔！

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加入「三嘻行動哇」群組的方法很簡單，瀏覽器開啟「三嘻行動哇」群組連結，點擊綠色「View in Telegram」按鈕，就能加入群組頻道囉！這樣一來，每當網站發布新文章隨時都能收到啦！

按我加入「三嘻行動哇」Telegram 群組連結

Telegram 雖然在台灣使用者人數還沒有那麼多，但隨著 LINE@ 的收費機制調整與群組人數限制，導致愈來愈多商家或團體等不得不轉移使用 Telegram 等其他通訊軟體。再加上 Telegram 官方相當注重安全性與隱私性，雖然少了視訊通話功能，但是多數功能都算是相當完善，未來後市可期。

圖片及資料來源：Telegram、三嘻行動哇

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》