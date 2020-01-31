Excel輸入手機號碼0狂被吃掉？日期永遠變小數？選對格式免加班加到爽

年假開工就遇到把人逼瘋的檔案，輸入3/4結果自動跑成3月4號，要輸入手機號碼0一直被吃掉，到底是哪邊出錯了呢? 其實問題就出在沒有選到正確的儲存格格式。

真的是選對早打卡，選錯加班加到爽。

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設定儲存格格式快捷鍵:

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所謂的儲存格格式有像是文字、分數、百分比、日期等，有了正確的格式才能有理想的內容呈現，但往往我們都是讓系統自動辨識格式內容，沒有注意到格式的差異造成輸入鬼打牆的狀況。

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文字格式

適用時機:不需要進行函數運算的內容。

呈現效果:輸入什麼內容就呈現什麼內容。

實境一:被消失的0

最開頭的0永遠都會被消失 分享 facebook

你一定也有輸入電話號碼或是一連串序號，最開頭的0永遠都會被消失的窘境，然而解決辦法就是把儲存格格式改為文字。

步驟: 選取修改格式範圍➡️Ctrl+1 ➡️選擇 ''文字'' 格式➡️輸入內容

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數值格式

常遇到的數值格式包含，分數、百分比、貨幣符號、負數等……都可以找到對應的呈現格式。

適用時機:需要用來運算的資料，設為數值格式。

呈現效果:在不同數值格式中切換，只影響呈現出來的方式，不會改變其本身的質。

可以注意其本質都不變 分享 facebook

日期格式

在日期的輸入方面EXCEL則有固定的格式，日期可以使用斜線或是橫線；時間的部分則可以透過寫法來呈現12時制與24時制，其他更動像是西元轉換成民國，都可以在修改儲存格格式中的預設選單中找到。

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實境二: 日期永遠變小數

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日期通常會變成小數，最主要是因為系統自動把你輸入的內容當成數字相除了，只要再輸入日期前把格式設定好就沒問題了

步驟: 選取範圍➡️Ctrl+1 ➡️選擇 ‘’日期’’ 格式➡️選擇呈現類型➡️輸入內容

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除了上述提到的三項，還有一個自訂儲存格格式沒提到，他可以更有彈性的處理各種狀況，我們就把他留到下次來說吧。

《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》