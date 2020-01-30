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三星自有手機快速傳檔功能Quick Share 將以雲端平台交換內容

2020-01-30 08:03楊又肇

先前已有消息表示三星將會在即將發表新機加入快速分享檔案功能，並且將以Quick Share作為正式名稱，而XDA Developers論壇網站作者Max Winebach進一步釋出此項功能細節

(圖／擷自XDA Developers論壇網站)
(圖／擷自XDA Developers論壇網站)
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依照Max Winebach從先前所展示的Galaxy S20+ 5G連網版本中所發現內容，顯示三星此項名為Quick Share的檔案分享功能，將會透過旗下雲端服務Samsung Cloud作為傳輸媒介，其中可傳輸最高1GB容量大小的單一檔案內容，同時會有每天傳輸容量最多為2GB的限制。

顯然三星此項服務功能並非透過Wi-Fi以點對點形式進行檔案交換傳輸，而是透過將檔案上傳至Samsung Cloud作為傳輸媒介，至於是否會因此損耗使用者手機網路流量，暫時還無法確認，但基本上可以讓使用者將手機上的檔案快速分享給鄰近手機或平板，預期也能傳輸給三星旗下連網電視或筆電產品使用。

除了三星，包含Google也準備在新版Android作業系統提供名為Nearby Sharing的檔案分享功能，而小米、vivo、OPPO在內手機廠商則是開始打造可對應不同品牌的Android手機檔案快速傳輸互換功能，預計會在今年內接連推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌小米三星Android

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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