你也用 Telegram 了嗎？五款實用社群元素機器人推薦

Telegram在台灣竄紅。 路透 分享 facebook

年前在台灣掀起的 Telegram 熱潮，不妨趁著過年期間來玩玩看！

繼先前慈濟 Telegram 大遷徙，讓原先正在思考其他社群、電子報經營的行銷人們有了新靈感，拜科技所賜，即便被 LINE＠ 關了一扇門還有另一扇窗，也造成 Telegram 短短不到兩週在台灣竄紅。

當然，對許多人來說短時間內，與好友通訊可能還是以 LINE 為習慣，要說取代 LINE 還有一大段距離，然而中小型品牌、商家與客戶之間的溝通橋樑的確正在發生改變，考量到LINE@ 官方帳號新制度，行銷預算激增，我們已發現數萬粉絲團的社群、電商都開始出現類似的對策。

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多年下來依賴 LINE@ 的商家與用戶找到新的境地，隨著更多品牌跟進，估計也能有帶動用戶嘗試新通訊軟體的效果，繼上回「從 LINE 到 Telegram 無痛轉移 推播、中文化立即上手」概覽過 Telegram 可取代 LINE@ 的操作，以及最大的中文化問題，而關於討論度也非常高的機器人，筆者也想為大家做整理，究竟 Telegram 機器人是什麼？有什麼實用的機器人工具呢？今天也要為各位介紹機器人功能。

什麼是 Telegram 機器人？

機器人也是 Telegram 的一大特色，除了官方機器人，開發者也可透過官方提供的 API 編寫幫自己服務的機器人，以透過 @BotFather 註冊自己的機器人，

目前已有許多機器人工具提供不同服務，像是投票機器人、支援付款 API 的機器人、遊戲機器人像是 Gamee 讓用戶在群組對戰，在聊天中直接啟動機器人來開始遊戲，除此之外， Telegram 機器人也可以幫助多人群組、頻道增加更多不同功能，讓社群間的互動形式更加多元。

「LikeBot」意見回饋、票選都好用

針對訊息可以設定給該訊息的表情符號，收取回饋或是投票都可以用上，在「聯絡人」上搜尋 ＠LikeBot 或是直接透過連結跳轉至此。

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先在 LikeBot 機器人視窗上對他訓練，也就是設定你想在群組裡面發送的提問，同時餵給機器人 emoji 選項，再按發表（Publish) 就能把問題丟到你想發問的群組，大家就可以點選表情符號給予回應啦！

功能蠻類似在臉書貼文上多種表情符號，不過這邊有更多彈性讓你可以當作投票的功能，用這樣的功能增加成員的回饋互動也是不錯的方法。

「Feed Reader Bot 」當作社群轉發工具

RSS/Atom 閱讀器機器人，簡單來說就是能在視窗上請機器人幫你追蹤特定的網站內容。

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目前開放 Twitter、YouTube、IG 帳號追蹤，輸入一個 Atom/RSS 摘要的網址，或一個 Twitter/Youtube/Instagram 帳戶，就能幫你推送關注頻道的內容，掌握最新動態。

先前原本有支援 Facebook 貼文轉發，現在看來已經取消，若是有經營 Twitter、YouTube、IG 社群者還是非常實用的工具，可以直接把 Feed Reader Bot 當作社群轉發工具。

「VoteBot 」多人群組票選超好用

來自 Telegram 官方的機器人，相較於上面的 LikeBot ，VoteBot 是更直覺的投票工具，透過此連結跳轉至 「VoteBot」。

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在聯絡人搜尋鍵入「VoteBot」就可以看到藍色 icon 的機器人選項，加入好友以後可以訓練機器人。

首先，先設定要投票議題，接著分次餵給機器人答案選項，輸入完成以後再鍵入 /done 就建立成功，接著點選「publish poll」(發表票選）。

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完成後，就能把投票主題丟到其他群組，表決過程可以顯示各個選項的得票率，在多人群組中相當實用。

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「YouTube Bot」對話視窗就能找影片

想分享音樂、影片給成員，透過連結跳轉至 YouTube Bot。

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加入後就可以直接請他幫你搜尋 YouTube 上的影片丟到群組內，還串連 YouTube 上的喜歡和不喜歡選項，點選對應的 emoji 就可以給予評價，放大鏡 emoji 則可以繼續請機器人幫你查找相關的影片內容。

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不能沒有GIF 「Giphy GIF Search」一鍵找圖

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梗圖、GIF 已然是不可或缺的社群互動元素，想要在聊天視窗中更快找到各種 GIF 圖，透過連結跳轉至 Giphy GIF Search。

過去在 LINE 上多半習慣使用貼圖，仔細想想其實在 Facebook、IG 上動圖的使用早已非常直覺，串接 Giphy 的機器人，可以直接在聊天視窗打上「＠gif」後面接著輸入想要尋找的元素英文。

過去不少朋友都說，在先前台灣沒有太多朋友使用 Telegrm 時，最大的樂趣之一就是跟機器人互動，隨著越來越多下載使用，大家也可以善加利用機器人，讓個人工具、群組管理增加更多有趣的玩法。

【同場加映】

還沒中文化的朋友，附上更清楚詳細的教學影片：

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》