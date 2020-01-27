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Vine共同創辦人再次挑戰6秒短影片服務，Byte將以TikTok作為首要對手

2020-01-27 09:12楊又肇

短影音早期推行平台Vine共同創辦人Dom Hofmann稍早宣布，將在Android與iOS平台推出全新短影音服務Byte，同樣讓使用者以6秒長度影片表現自我，或是拍攝創意短片進行分享。

分享

Byte採用與過往推行的Vine相同6秒長度限制，藉此讓使用者能拍攝精緻短片內容，而不會像多數網路分享影片充斥不必要內容，同時也能讓使用者透過線上社群服務分享，並且讓更多人快速觀看、轉發。

而Byte也提供內容串、探索、推播通知等線上社群常見功能，但相比目前同樣在美國市場流行的TikTok則少了一些重新混搭特效，因此若是定位在成為TikTok市場競爭對手，似乎仍有些不足。

不過，依照Dom Hofmann接受TechCrunch網站採訪時表示，接下來預期會藉由流量轉換分潤方式吸引更多用戶加入Byte，但具體方式則要等後續公布實際作夥伴計畫內容細節才能確認。

Dom Hofmann最早在2015年便計畫推出Byte服務，而早期時候則是以「V2」作為內部產品代稱，並且在2018年5月正式確認預計推行此項服務，同時預期以字節跳動旗下短影片服務海外版本TikTok為主要競爭對手。

而跟TikTok相比，若Byte能順利協助創作者將流量轉換為營收分潤，或許將能進一步吸引更多使用者加入，但是否能順利從TikTok手中爭取更多年輕用戶族群支持，並且持續藉由短影片內容吸引目光，預期將是Byte接下來必須面臨挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

TikTok

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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