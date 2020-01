Vine共同創辦人再次挑戰6秒短影片服務，Byte將以TikTok作為首要對手

短影音早期推行平台Vine共同創辦人Dom Hofmann稍早宣布,將在Android與iOS平台推出全新短影音服務Byte,同樣讓使用者以6秒長度影片表現自我,或是拍攝創意短片進行分享。

分享 facebook

Byte採用與過往推行的Vine相同6秒長度限制,藉此讓使用者能拍攝精緻短片內容,而不會像多數網路分享影片充斥不必要內容,同時也能讓使用者透過線上社群服務分享,並且讓更多人快速觀看、轉發。

而Byte也提供內容串、探索、推播通知等線上社群常見功能,但相比目前同樣在美國市場流行的TikTok則少了一些重新混搭特效,因此若是定位在成為TikTok市場競爭對手,似乎仍有些不足。

不過,依照Dom Hofmann接受TechCrunch網站採訪時表示,接下來預期會藉由流量轉換分潤方式吸引更多用戶加入Byte,但具體方式則要等後續公布實際作夥伴計畫內容細節才能確認。

Dom Hofmann最早在2015年便計畫推出Byte服務,而早期時候則是以「V2」作為內部產品代稱,並且在2018年5月正式確認預計推行此項服務,同時預期以字節跳動旗下短影片服務海外版本TikTok為主要競爭對手。

而跟TikTok相比,若Byte能順利協助創作者將流量轉換為營收分潤,或許將能進一步吸引更多使用者加入,但是否能順利從TikTok手中爭取更多年輕用戶族群支持,並且持續藉由短影片內容吸引目光,預期將是Byte接下來必須面臨挑戰。

very soon, we'll introduce a pilot version of our partner program which we will use to pay creators. byte celebrates creativity and community, and compensating creators is one important way we can support both. stay tuned for more info.