Google打造的Android版「AirDrop」 功能操作影片釋出

去年傳出計畫在Android Q (Android 11)名為Fast Share，同時可讓使用者透過類似蘋果AirDrop快速分享檔案的功能，後續除了傳出正式名稱將改為Nearby Sharing，稍早更傳出實際作動示範影片，讓人可以進一步了解此項功能如何運作。

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從XDA Developers論壇網站所釋出影片，顯示Nearby Sharing分享功能將會整合在新版Android下拉選單選項，讓使用者方便選擇開啟，或是選擇讓裝置可被其他人看見。

不過，目前設計可能還不是最終使用狀態，Google仍有可能在正式版本作調整，同時現階段使用過程仍有可能出現錯誤，但是成功透過Wi-Fi完成點對點連接後，實際傳輸速度確實會比原本透過藍牙傳輸方式更快。

Google預期會在今年Google I/O 2020期間，或是在更早時候對外公布此項功能。

除了Google，包含三星目前可能會在即將公布的Galaxy S20系列新機加入名為Quick Share的檔案分享功能，包含小米、vivo與OPPO也已經開始推動不同品牌的Android手機可以快速互傳檔案的分享功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》