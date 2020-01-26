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Google推出搜尋選集功能 幫使用者找出上次查找內容

2020-01-26 11:09聯合新聞網 楊又肇

Google稍早宣布推出Google搜尋選集功能 (Google Search Collections)，其中將藉由人工智慧功能幫忙使用者過往曾經搜尋過的內容，並且用更有條理方式分類，甚至可以幫忙找類似或相近內容。

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透過Google搜尋服務查找各類資料，已經成為許多人日常使用功能，例如確認特定食譜作法，或是某些興趣相關資訊。不過，一旦等到下次實際會用到這些查詢內容時，很可能就會忘記曾經在哪些網站找到所需內容，變成必須從歷史瀏覽記錄逐一翻找，或是設法從過往搜尋關鍵字確認曾經搜尋結果。

藉由Google搜尋選集功能，Google搜尋功能將可透過使用者搜尋記錄建立合適選集內容，甚至可進一步透過使用者所建立選集找到更多合適內容，例如使用者搜尋晚餐派對食譜之後，系統就能自動依照使用者搜尋記錄推薦更多合適食譜內容，甚至可以連帶推薦更多與派對相關器具。

另外，使用者也能將個人建立的搜尋選集分享給他人，或是在設定中關閉此項功能。

目前Google搜尋選集功能僅先針對Android平台的行動版Google Search網頁與app做更新，同時也僅先在美國境內英語介面使用者提供此項功能，預期接下來也會陸續開放更多市場地區使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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