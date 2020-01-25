Amazon Music付費用戶人數超過5500萬人 緊追蘋果成為第三大串流音樂服務

亞馬遜稍早宣布旗下串流音樂服務Amazon Music付費使用人數已經累積超過5500萬人，同時在美國、英國、德國與日本市場的使用人數年成長比例達50%以上，甚至在法國、義大利、西班牙與墨西哥的付費使用人數更呈現一倍以上成長幅度。

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雖然相比Spotify目前累積超過1.13億名付費用戶人數，以及蘋果在去年6月間公布累積達6000萬名付費用戶人數規模，亞馬遜所提供串流音樂服務仍僅處於市場第三大規模，但是在亞馬遜持續藉由Echo系列產品綁定旗下串流音樂服務，同時也藉由提供高音質服務版本，藉此吸引更多音樂愛好者使用，Amazon Music付費用戶人數依然有持續增長空間。

不過，即便在市場用戶人數規模大幅領先Amazon Music與Apple Music，Spotify近期仍持續設法吸引更多用戶加入，除了透過提供更好聆聽體驗的免費版本刺激更多新用戶加入，近期也藉由推動寵物與主人可一同聆聽的音樂歌單，或是再次藉由迪士尼音樂集內容擴大用戶使用族群。

而類似方式，其實也在蘋果旗下Apple Music上發生，不僅一再透過免費體驗方式吸引用戶黏著使用，另外也透過電台內容、歌單內容吸引使用者聆聽，進而願意付費訂閱使用。

以目前來看，串流音樂服務已經成為市場主流，同時也明顯改變傳統使用音樂內容方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》