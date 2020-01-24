部分教育市場使用的Chromebook 更新年限將可延長至8年

為了吸引更多學生族群加入使用Chromebook，Google稍早宣布將Chrome OS自動更新年限從原本3年延長至8年。不過，此項政策僅限今年推出的新款Chromebook，同時也必須視OEM廠商是否在旗下生產的Chromebook產品加入此項服務。

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嚴格說起來，Google比較像是針對教育市場需求額外提供OEM廠商製作不同需求選擇使用產品，例如針對學校教學使用需求提供較長的軟體更新保證，讓學校所採購的Chromebook可以至少有8年軟體更新服務。

不過，對於OEM廠商而言將必須增加Chrome OS教育版額外更新所需費用，而Google目前則是將原本每部裝置以30美元計費價格，一口氣增加至38美元，意味OEM廠商如果希望承包學校長時間使用需求的話，連帶必須承擔更多成本 (但基本上應該都會直接轉嫁給學校採購費用)。

另一方面，Google提供這樣的選項事實上也無法滿足所有Chromebook使用對象，畢竟不少學生還是會依照使用需求更換筆電裝置，因此有可能三年左右就會更換本身持有筆電，實際上會長時間使用到8年之久的比例可能不會太多，多半還是會以學校採購教學使用為主，使得Google此次提出可將Chrome OS更新年限延長至8年的作法，主要還是針對OEM廠商銷售需求所設計，針對一般使用需求還是會以3年更新年限為主。

除了此次宣布針對教育市場使用需求，讓Chrome OS更新年限可延長至8年，Google此次也宣布更新包含Chromebook App Hub、Classroom，以及諸多針對Chrome OS打造的應用服務內容，藉此讓學生能透過Chromebook發揮更大創造力，同時也能讓教師能隨時確認學生學習進度，以及後續課業討論內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》