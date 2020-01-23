協助「勒戒」手機成癮 Google再推三款實驗性質數位健康app

從2018年宣布推出數位健康 (Digital Wellbeing)，並且持續作了不少調整之後，Google稍早再次透過三個獨立實驗項目的數位健康app，藉此讓更多使用者能透過app減少手機使用成癮現象。

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三個獨立實驗項目的數位健康應用app，分別是「Envelope」、「Activity Bubbles」，以及「Screen Stopwatch」，除了「Envelope」僅適用於Pixel 3a系列機種，同時必須額外配合一組信封使用，包含「Activity Bubbles」及「Screen Stopwatch」主要都是透過螢幕資訊主動提醒手機累積使用時間，藉此讓使用者知道應該放下手機稍作休息，或是將注意力移轉到其他事物。

而「Envelope」的使用方式，則是在Pixel 3a系列機種完成安裝後，將手機放進預先透過PDF檔案下載列印的特殊信封內，藉此遮蔽手機螢幕，但依然可讓使用者維持使用基本電話接聽撥打工能，同時也保留手機指紋解鎖與主相機拍攝功能。由於必須透過指紋辨識完成解鎖，因此在螢幕會被遮蔽情況下，自然就無法使用以臉部識別解鎖的Pixel 4系列手機。

至於「Activity Bubbles」及「Screen Stopwatch」，則是分別透過可視覺化的泡泡累積程度，以及手機螢幕顯示計時結果，讓使用者直覺知曉自己持續使用手機累積時間，並且以此警覺是否應該稍作休息。

依照Google先前說法，推行數位健康應用服務的目的，並非期望透過強制方式讓使用者從手機成癮現象「勒戒」，而是透過潛移默化形式讓使用者發自內心地改變使用行為。不過，Google也表示確實這樣的作法會面臨很大挑戰，因此在後續調整中也持續設法透過更直接方式「呼籲」使用者減少使用手機時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》