與迪士尼音樂同樂！Disney Hub服務正式進駐台灣在內亞洲地區Spotify

日前已經在美國等地區推行的Spotify Disney Hub服務，目前也正式開放台灣，以及包含香港、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國和越南在內國家地區使用。

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Disney Hub服務將囊括所有在Spotify服務上線的迪士尼音樂、歌單，或Podcasts內容，讓喜愛迪士尼歌曲內容的使用者能更方便透過Spotify服務聆聽。

目前在Disney Hub服務收錄內容，分別包含迪士尼旗下電影作品、皮克斯電影作品，以及漫威電影或星際大戰電影內容音樂內容同時此次也針對亞洲地區收錄亞洲在地化內容，例如亞洲歌手版本，以及針對亞洲市場製作的農曆新年版迪士尼播放清單封面。

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針對台灣在內亞洲地區提供Disney Hub服務收錄內容如下：

《迪士尼精選》: 集合所有迪士尼受歡迎的歌曲，包含亞洲歌手版本。

《Disney Hits》: 從《Disney Hits》聽全球的迪士尼和皮克斯電影中的熱門歌曲。

《Disney Favorites》: 就像《Disney Hits》，《Disney Favorites》 收錄時下最流行的迪士尼金曲，以及小時候的愛歌！

《Disney Classics》: 聽《Disney Classics》穿越時光隧道，這個懷舊歌單包含迪士尼樂園的歌曲、真人和動畫電影的經典配樂和迪士尼頻道的原創歌曲。

《Disney Sing-Alongs》: 不論在洗澡時或在旅途上，那些讓你忍不住跟著哼唱的歌曲。

《Disney Princess》: 從貝兒、仙杜瑞拉、愛麗兒到莫娜，《Disney Princess》播放清單提供了浪漫情歌到具有成長意義的歌曲。

《Marvel Music》: 所有你最愛的漫威電影和節目中的歌曲和原聲配樂。

《Best of Star Wars》: 進入播放清單，黑武士（Darth Vader）現身！

只要在Spotify搜尋「Disney」，即可找到Disney Hub服務項目，並且能隨時聆聽喜歡的迪士尼電影、電視節目，以及更多迪士尼製作內容的音樂。從位居榜首的漫威電影配樂到迪士尼經典完整原聲帶配樂，所有音樂都可以在這精心設計過的中心找到。

除了全球歌單，Spotify也特別製作台灣在地的迪士尼歌單，內容包含華語歌手所唱的歌曲版本，比如Beyoncé和張學友合唱的《Can You Feel The Love Tonight》，以及林芯儀的《放開手》等。

同時，Spotify台灣用戶更可聆聽以下迪士尼經典歌曲：

“Speechless” - Naomi Scott (來自《Aladdin (阿拉丁)》)

“A Whole New World (End Title)” - ZAYN, Zhavia Ward (來自《Aladdin (阿拉丁)》)

“Let It Go” - Idina Menzel (來自《Frozen (冰雪奇緣)》)

“Try Everything” - Shakira (來自《Zootopia (動物方城市)》)

“Do You Want to Build a Snowman?” - Agatha Lee Monn, Katie Lopez, Kristen Bell (來自 《Frozen (冰雪奇緣)》)

“How Far I'll Go” - Auli'i Cravalho (來自《Moana (海洋奇緣)》)

“A Whole New World” - Alan Menken, Brad Kane, Lea Salonga, Tim Rice - (來自《Aladdin (阿拉丁)》/ 原聲帶)

“Into the Unknown” - AURORA, Idina Menzel (來自《Frozen2 (冰雪奇緣2)》)

“Love Is an Open Door” - Kristen Bell, Santino Fontana(來自《Frozen (冰雪奇緣)》)

“Under the Sea” - Samuel E. Wright - (來自《The Little Mermaid (小美人魚)》 / 原聲帶)

Spotify表示，未來將會持續針對Disney Hub服務收錄內容進行更新，讓使用者能聆聽更多迪士尼歌曲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》