投資原創影音、攜手在地內容策略成功 Netflix全年營收超過260億美元

Netflix稍早公布2019財年第四季財報，其中顯示第四季營收相比去年同期成長31%，同時2019財年全年營收超過260億美元，相比去年成長62%，而全年淨利則達186.7億美元。

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而依照Netflix僅以22年時間便創下200億美元以上規模營收，相比迪士尼在成立74年之後才達成相同營收規模，顯示Netflix決議從傳統DVD租借服務跨入網路串流服務，同時也從北美市場布局擴展到全球市場的決策成功。

同時，Netflix也說明在2019財年第四季期間全球地區新增加的付費會員人數為876萬人，相比去年同期成長人數884萬人略減。在美國境內新增加付費會員人數則是42萬人，相比去年增加153萬人規模明顯減少，至於美國以外市場新增付費會員人數為833萬人，比起去年同期731萬人增加，其中亞太地區付費會員人數增加175萬人。

至於截至2019財年第四季結束，Netflix全球市場累積付費會員人數為1.6709億人，相比去年同期達1.3926億人明顯增加，而亞太地區目前累積付費會員人數則為1623萬人。

以目前Netflix發展規模來看，確實已經成為串流影音市場龍頭，即便目前蘋果、HBO、迪士尼在內業者均先後進入串流影音市場，依然無法對Netflix市場發展造成影響，甚至Netflix目前也持續投資原創影音內容，並且積極擴展海外市場內容，例如過去幾年持續投資亞太、日本與韓國市場，甚至藉由動漫作品及在地創作電影吸引更多人訂閱觀看，確實也讓Netflix成功吸引許多海外市場用戶。

不過，從北美市場的付費會員人數成長情況來看，其實也顯示在HBO Max、Disney+，以及Apple TV+等新串流影音服務推出影響之下，確實也帶走部分原本Netflix付費會員人數，使得Netflix將更多發展重心聚焦在海外市場。

另外，由於受到國際匯率影響，以及目前擴大投資原創影音內容，使得Netflix手中可活用資金明顯減少，在2019財年第四季條列的可活用資金擴展為負16.7億美元，同時預期在2020年的可活用資金為負25億美元，但Netflix仍預期在營收持續增加情況下，將可讓手中可活用資金恢復正向成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》