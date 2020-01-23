親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

送日本機票、金項鍊…搶頭香好康多！但不可對香爐做這2動作

武漢封城2000台商滯留 交通部：12航班全停飛

投資原創影音、攜手在地內容策略成功 Netflix全年營收超過260億美元

2020-01-23 09:07楊又肇

Netflix稍早公布2019財年第四季財報，其中顯示第四季營收相比去年同期成長31%，同時2019財年全年營收超過260億美元，相比去年成長62%，而全年淨利則達186.7億美元。

分享

而依照Netflix僅以22年時間便創下200億美元以上規模營收，相比迪士尼在成立74年之後才達成相同營收規模，顯示Netflix決議從傳統DVD租借服務跨入網路串流服務，同時也從北美市場布局擴展到全球市場的決策成功。

同時，Netflix也說明在2019財年第四季期間全球地區新增加的付費會員人數為876萬人，相比去年同期成長人數884萬人略減。在美國境內新增加付費會員人數則是42萬人，相比去年增加153萬人規模明顯減少，至於美國以外市場新增付費會員人數為833萬人，比起去年同期731萬人增加，其中亞太地區付費會員人數增加175萬人。

至於截至2019財年第四季結束，Netflix全球市場累積付費會員人數為1.6709億人，相比去年同期達1.3926億人明顯增加，而亞太地區目前累積付費會員人數則為1623萬人。

以目前Netflix發展規模來看，確實已經成為串流影音市場龍頭，即便目前蘋果、HBO、迪士尼在內業者均先後進入串流影音市場，依然無法對Netflix市場發展造成影響，甚至Netflix目前也持續投資原創影音內容，並且積極擴展海外市場內容，例如過去幾年持續投資亞太、日本與韓國市場，甚至藉由動漫作品及在地創作電影吸引更多人訂閱觀看，確實也讓Netflix成功吸引許多海外市場用戶。

不過，從北美市場的付費會員人數成長情況來看，其實也顯示在HBO Max、Disney+，以及Apple TV+等新串流影音服務推出影響之下，確實也帶走部分原本Netflix付費會員人數，使得Netflix將更多發展重心聚焦在海外市場。

另外，由於受到國際匯率影響，以及目前擴大投資原創影音內容，使得Netflix手中可活用資金明顯減少，在2019財年第四季條列的可活用資金擴展為負16.7億美元，同時預期在2020年的可活用資金為負25億美元，但Netflix仍預期在營收持續增加情況下，將可讓手中可活用資金恢復正向成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼韓國電影

延伸閱讀

注意！「寶可夢日」來了 最新主角是它 全球同...

Netflix將在「寶可夢日」推出最新動畫電...

Netflix透過原創冰淇淋口味 推廣旗下原...

回憶殺！Netflix也可以看到「龍貓」了

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

紓緩FBI施壓 蘋果可能調整iCloud備份加密政策

2020-01-23 09:11

協助「勒戒」手機成癮 Google再推三款實驗性質數位健康app

2020-01-23 09:05

與迪士尼音樂同樂！Disney Hub服務正式進駐台灣在內亞洲地區Spotify

2020-01-23 09:06

跳槽到Telegram？先了解它對抗LINE的殺手級優勢

2020-01-21 17:49

從LINE到Telegram無痛轉移 推播、中文化立即上手

2020-01-20 20:19

Adobe持續轉型 藉由SaaS形式以軟體工具推動數位行銷

2020-01-17 13:21

Windows 7正式終止支援 十月換Office 2010停止更新

2020-01-16 17:08

Windows 7停止安全更新 更易被駭

2020-01-14 15:26

熱門文章

踏出家門就是敵人！蘋果告了研發A7到A12全部處理器的前工程師

2020-01-22 22:14

可降噪的AirPods Pro全球熱賣 小巧耳機藏五大實用功能

2020-01-22 15:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top