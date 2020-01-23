紓緩FBI施壓 蘋果可能調整iCloud備份加密政策

路透新聞引述消息來源報導指稱，因應FBI持續施壓情況下，蘋果有可能準備調整原本在iCloud備份所提供加密政策。

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在過去幾起槍擊案件中，由於多數破案關鍵存放在犯嫌持有iPhone，但基於蘋果產品加密政策，使得FBI在內美國政府機構多次要求蘋果協助破解加密，或是設置「後門」，以利案情偵辦。

不過，蘋果基於堅持用戶隱私保護原則，一再拒絕協助政府機構破解嫌犯持有裝置，除了強調在其加密機制運作之下，本身也無法從加密數據還原獲取任何資料，同時也認為一旦開了先例，日後將會造成政府機構任意要求提供用戶隱私內容情況，因此持續與FBI在內政府機構產生意見上的衝突。

但從相關消息指稱，蘋果有可能為了減緩FBI施壓，將會在iCloud端到端備份加密政策作調整，除了符合政府單位要求，同時也預期希望避免消費者不慎將自己備份資料加密上鎖，導致無法解開使用。

而蘋果方面則位對此傳聞作回應，同時FBI方面也未對此做出回應聲明。

至於蘋果計畫鬆綁其iCloud備份加密原則，相關看法則認為不會影響現行透過iCloud備份運作的iCloud鑰匙圈 (iCloud Keychain)、網路帳密、個人健康資訊、Apple Pay線上支付資訊，或是Siri數位助理服務使用資訊，此類資訊依然會以端到端加密傳輸使用方式維持運作，只是部分資訊內容或許仍有可能隨著蘋果鬆綁加密政策，而可能讓FBI等政府機構透過申請管道取得。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》