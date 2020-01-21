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跳槽到Telegram？先了解它對抗LINE的殺手級優勢

2020-01-21 17:49聯合新聞網 T客邦

通訊軟體Telegram。 歐新社
通訊軟體Telegram。 歐新社
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近日 LINE 由於要推動全新的官方帳號收費機制，導致一部分團體和組織，呼籲使用者不如跳槽到 Telegram，這讓此套在網友間一直有「LINE殺手」之稱的通訊軟體，又再度紅了起來。但是，Telegram 到底憑什麼取代台灣人日常熟悉的 LINE 呢？

首先的問題是，Telegram 究竟是何方神聖？Telegram 誕生於 2013 年，是套非常年輕的即時通訊軟體，由俄羅斯的杜洛夫兄弟共同開發，而這兩位開發者正是「俄羅斯臉書」VKontakte 的創辦人，在網路上早就擁有很高的知名度。

▲ 有俄羅斯臉書之稱的 VKontakte，簡稱 VK，是俄語系最大的社群網站。
▲ 有俄羅斯臉書之稱的 VKontakte，簡稱 VK，是俄語系最大的社群網站。
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最嚴格的隱私性政策

Telegram 擁有三大特色，第一就是絕佳的保密性。在軟體設計之初，Telegram 就已經實踐端到端加密，並擁有自己的網路傳輸協定 MTProto，任何的通訊記錄都幾乎不可能遭到外力破解。

此外，Telegram 官方對於用戶隱私保密的態度也非常堅定，俄羅斯政府曾要求 Telegram 交出加密金鑰，以便監察對國內恐怖分子的言論，結果卻遭到開發者拒絕，最後被下令禁止於俄羅斯境內使用。

也因為 Telegram 複雜的加密機制，使得它成為全世界社會運動，如香港反送中、伊朗示威等抗議民眾，最偏好使用的通訊軟體，避免遭到政府清算、追蹤。

▲ 反送中運動期間，Telegram 在香港的 App 安裝量，突破了新的高峰。...
▲ 反送中運動期間，Telegram 在香港的 App 安裝量，突破了新的高峰。圖片來源：SensorTower
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極為廣泛的跨平台支援

第二項特色是 Telegram 擁有廣泛的跨平台版本，除了於 Android 與 iOS 兩個主要的手機平台，都能完全無礙的使用外，舉凡 Windows Phone、Windows PC、macOS、Linux 甚至於網頁瀏覽器，通通都可以登入 Telegram，並取得先前所有聊天資料和檔案。

換句話說，Telegram 的跨平台同步機制非常棒，無論在群組或個別聊天室，只要使用者不主動刪除，基本上聊天室中的文件都不會有消失的一天，所以有不少人會將 Telegram 當作快速跨平台互傳檔案的工具，甚至於可以快速分享文件的雲端硬碟來使用。

▲ 歸功於開源授權，凡是你想得到的平台，幾乎都有 Telegram。
▲ 歸功於開源授權，凡是你想得到的平台，幾乎都有 Telegram。
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無人匹敵的開發彈性

第三點，也是最關鍵的一點，那就是 Telegram 擁有極大的開發彈性，用戶端本體除了是 GPL v3 協議的自由軟體外，亦有大量、豐富且不斷新增的 API，提供開發者進行介接，同時也誕生了許許多多不同功能的「機器人」。

只要具備程式開發能力，基本上使用者都能夠毫無限制，打造出屬於自己的 Telegram。例如過去由第三方所開發的 Telegram X，由於輕量、流暢等特性，最後在良性競爭下，打敗了原始版本，成為新的官方維護版，而 iOS 系統的 Telegram X，更是完全透過 Swift 語言編寫而成，擁有更高的執行效率。

▲ Telegram 擁有大量的 API，任何人都有機會參與開發，這也為軟體本身...
▲ Telegram 擁有大量的 API，任何人都有機會參與開發，這也為軟體本身提供了無限大的功能延伸空間。
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和 LINE 對抗的殺手級優勢

以上所陳述的三大特點：隱私性、跨平台與開源，建構出 Telegram 眾多和 LINE 與眾不同的優勢，亦是許多人轉投使用的重要原因。

過去 LINE 經常被詬病的「備份」問題，在 Telegram 上完全不需要擔心，只要一個電話號碼就能把所有聊天訊息帶著走。此外，LINE 的群組管理問題，Telegram 也用管理員機制進行解決，避免他人隨意「翻群」。

語音通話、限時聊天、已讀狀態、動畫貼圖等，Telegram 通通都有，而且官方完全不營利，這跟 LINE 做為一套商業軟體相較，確實佛心許多，唯獨目前尚未有影像通話功能（不過可以傳送短影片）。

▲ 隱私、雲端、迅速、開放、免費、安全，這些都是 Telegram 無法遭到忽視...
▲ 隱私、雲端、迅速、開放、免費、安全，這些都是 Telegram 無法遭到忽視的優勢。
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如何註冊？如何套用中文界面？

如果已經心動的話，那麼要如何使用 Telegram 呢？方法很簡單，請在任意平台安裝並下載 Telegram 應用程式或 App，輸入電話號碼接收認證簡訊後，輸入姓名再按 SIGN UP，如此這般你就加入了 Telegram 的用戶行列。

唯獨要注意的一點，在於 Telegram App 與應用程式，本身並沒有自帶中文界面，請加入「Telegram 中文」群組，安裝由網友自發維護，對應的中文語系檔案後，即能毫無障礙，盡情享用 Telegram 的所有功能。

你是否願意跳脫「舒適圈」？

但是，Telegram 也並非絕對完美，它所面臨的主要挑戰，就在於消費者是否願意跳離目前使用的通訊軟體生態圈。以 LINE 在台灣的狀況而言，許多人已脫離不了可愛的原創貼圖，以及透過 LINE Pay 支付、利用 LINE Today 看新聞的習慣。

嚴格來說，這些非通訊軟體的功能，或許都是其次，能否擺脫 LINE 的最大關鍵，還是在於能否找到志同道合的親戚、朋友，一同嘗試使用 Telegram，取而代之進行通話與文字溝通。

最後，LINE 利用官方帳號機制，開放企業主得以進行營利行為，平台提供者再從中收取費用，這樣的商業模式並沒有錯，畢竟 LINE 雖然為免費軟體，但這並不代表它不能提供付費的進階功能，也不代表 LINE 不能夠出現廣告訊息。

Telegram 完全免除了 LINE 目前所面臨的問題，還擁有更多額外的優點，這應該也是為什麼許多人都希望周遭的朋友，能夠趕緊脫離 LINE 生態圈，加入 Telegram 的主要原因。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

TelegramLINE軟體

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