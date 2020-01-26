Telegram真的是完美通訊軟體？跟LINE相比有五大缺點

通訊軟體Telegram。 歐新社 分享 facebook 在前一篇文章中，筆者介紹了最近造成網友熱議，擁有「三大殺手級優勢」以擊敗 LINE 的 Telegram，這讓它看起來已距離我們想像中，所謂「完美通訊軟體」的稱號不遠。只不過，現實情況真的是這個樣子嗎？

事情既然有正面，自然也有反面。Telegram 因為功能完整、開放性佳，在自由、免費的同時，還能兼具高安全性，這些特色固然使 Telegram 獲得全球網友青睞。

以歐美網友的角度來說，當地的兩大流行通訊軟體 Whatsapp 與 Messenger，都隸屬於 Facebook 公司旗下，使用者隱私安全經常因臉書引起的一些事件而遭到質疑，所以用戶投向使用 Telegram 非常合理。

但若是如台灣之類亞洲國家呢？首先，通訊軟體的隱私安全當然非常重要，但這似乎不是台灣人最在意的事情，否則工研院開發的國產軟體「Juiker 揪科」，就不會乏人問津到只獲得部分企業於內部採用。

▲ 國產即時通訊軟體「Juiker 揪科」，無論使用率或評分都相當悽慘，但部分企業內部還是有在使用。 分享 facebook

就台灣人的使用經驗而言，一套通訊軟體的系統穩不穩定？備份訊息方不方便？是否有增進聊天趣味的貼圖、表情符號等問題，通常才是最在意的關鍵。

台灣的網路使用者，歷經 ICQ、MSN、Yahoo 即時通、Skype、Messenger 與 LINE，各個平台都有自己獨霸一方的時候，Telegram 如果想要取代當今 LINE 的王者地位，其實還有五個重大缺點必須克服。

沒有官方中文版是最大缺點

首先，Telegram 無論手機 App、桌面應用程式或網頁版本，都沒有自帶正體中文，使用者必須先加入中文社群頻道，取得翻譯文檔且套用後，才能享受中文介面的便利。

此外，由於 Telegram 不營利的特性，所有中文語系檔是由使用者社群自行維護，所以一旦 Telegram 發表軟體更新，但社群卻沒有即時跟上，推出對應的語系檔，軟體介面的翻譯完整度就會下降。

沒有官方中文化的另一個問題，在於積極翻譯 Telegram 軟體介面的社群不只一個，這導致相同語系將出現多種翻譯版本，彼此之間用字、陳述並不會統一，且要是某個社群突然選擇不再繼續維護翻譯，對於現有的使用者而言，可能也會造成一些困擾。

▲ Telegram 不只介面得仰賴使用者社群進行維護，就連官方新聞都要志願者自行翻譯。 分享 facebook

至今依然缺少影像通話功能

Telegram 另一個美中不足的缺點，就是直到目前為止，官方都還不支援影像通話。這難道是技術上無法實踐嗎？仔細想想應該不太可能。

最能讓人理解的原因，應該是影像通話將佔用 Telegram 伺服器相當大的頻寬與流量，對於不營利的平台來說，提供全世界網友即時串流影像，將會是一筆極高的成本開銷。

那麼未來 Telegram 有機會獲得影像通話功能嗎？至少就筆者的角度來看，應該還是有機會，但究竟得等到何時，官方至今沒有給出說法，且有志願的開發者也無法自行實踐，因為 Telegram 伺服器端是專有軟體，並非如同客戶端一樣開源，除非官方自己願意實裝本功能，否則要撥打影像電話，使用者短時間內還是只能仰賴 FaceTime 或 LINE 了。

▲ FaceTime 依然為視訊通話相當穩定且高品質的選擇，但只限 Apple 裝置使用者能夠享受，Telegram 則是尚未實裝。 分享 facebook

LINE 貼圖商店太過強大

不過對於台灣使用者來說，Telegram 沒有官方中文介面，雖然麻煩但並非無解，缺少影像通話或許也不重要，不願意離開 LINE 生態圈的原因，絕對是難以割捨的「貼圖」與「佈景主題」。

自從 LINE 在台灣落地生根後，他們就積極與圖文作家合作，開發出了龐大的貼圖商機，甚至從原本的靜態圖片，演變到動態、有聲、全螢幕甚至於填字創作，「貼圖功能」的進步與努力，是 LINE 推出至今幅度最大的躍進，有些人甚至不打字傳訊，只靠貼圖就能與他人溝通。

▲ LINE 貼圖已經發展為高度成熟的社群，無論要用戶或創作者跳槽，都沒有這麼容易。 分享 facebook

當然，Telegram 也有貼圖功能，但在平台本身不營利的狀況下，要吸引現有的圖文作家「跳槽」到其他 App，免費上架（或一次性給官方買斷）貼圖給網友使用，其實相當沒有吸引力，起碼沒有人會願意跟錢過不去。

坊間雖然有些辦法可以讓使用者把 LINE 貼圖轉移到 Telegram 上使用，即使在不營利的情況下，應該不會發生類似Jello剛推出時造成的問題，但就法律層面上依然存在著風險，而且就以尊重創作者的角度來說，也不應該這麼做。缺少強大貼圖商店的支援，Telegram 要取代 LINE 還有相當程度的路要走－－至少就台灣市場的狀況而言。 ▲ Jello 剛在台灣推出時，所引發的風波歷歷在目，Telegram 是非營利平台，理論上不會引發相同事件。 分享 facebook

平台穩定性受多方因素影響

第四個問題點是 Telegram 平台本身的穩定性，就筆者實際使用的這三、四年間，Telegram 偶爾會出現無法登入，或者訊息無法正常收發的問題。

然而更常遇到的情況是，使用者想將檔案上傳至 Telegram 聊天室時，傳送速度有時快、有時慢，雖然官方表示伺服器遍布全球，但顯然非商業軟體的 Telegram，可利用頻寬不會比起大公司來的足夠且充裕。

▲ 把 Telegram 當雲端分享空間，是很多使用者已經在做的事情，但上、下載速度並非時時刻刻讓人滿意。 分享 facebook

除此之外，由於軟體本身的高安全性與隱私保護政策，這使得 Telegram 成為許多反政府人士與示威抗議者愛用的 App，尤其在極權國家如伊朗、俄羅斯等地，因為網路遭到監控，為了加強管理人民言論的力道，所以 Telegram 原則上都無法正常使用，這對於時常出差、出國（尤其是到中國）的台灣使用者來說，確實不太方便。

自由、開放的 Telegram，也時常遭到第三方惡意攻擊，例如香港反送中運動期間，該平台就曾接收到國家級的 DDoS 垃圾流量，導致系統出現斷線、異常，影響到全球用戶正常通訊。雖然說因網軍攻擊導致平台穩定度下降，並非是 Telegram 本身的錯，但普通使用者的體驗會變差，卻依然無法讓人忽視。

▲ 香港反送中運動期間，Telegram 遭到來自中國 IP 的大規模 DDoS 攻擊，進而影響了全球使用者。 分享 facebook

若是中止營運後該怎麼辦？

最後，Telegram 跟過去所有即時通訊軟體一樣，假設某一天官方決定中止經營（無論是金錢因素或其他，畢竟不營利的軟體在這點總是讓人擔心），用戶的聊天紀錄、檔案與好友，通通都會隨著伺服器關閉而消失。只不過相較於 LINE，Telegram 已經有著相當好的備份機制，可讓使用者完全下載自己的資料。

值得一提的是，Telegram 持續在「去中心化」與「區塊鏈」技術上所努力，例如 TON 區塊鏈平台的開發，或許有一天官方會選擇把所有 Telegram 用戶，包含聊天訊息與檔案，帶上資料難以竄改區塊鏈中，使其成為免伺服器、分散儲存、更高隱私性的通訊軟體。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》