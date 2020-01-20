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武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

從LINE到Telegram無痛轉移 推播、中文化立即上手

2020-01-20 20:19INSIDE

師兄師姐都搬遷了，你也會使用了嗎？

Photo Credit: Shutter/達志影像
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上週 INSIDE 刊出報導《官方帳號新制到來！品牌搬離 LINE 慈濟：搬去 Telegram 吧》以後，發現不少讀者熱議轉移陣地到 Telegram。在社群上有人說慈濟團結力量大，Telegram 要在台灣走紅就靠這波，有些人早已相當熟悉 Telegram 操作，也有人對於從 LINE 到 Telegram 上的轉換無法理解，像是為何品牌可將 LINE@ 既定的推播功能轉移到 Telegram 上。

受到台灣用戶通訊軟體、社群使用習慣，對於 Telegram 相對不熟悉，INISDE 今日也來教大家如何上手 Telegram。 Telegram 上群組、頻道是什麼？如何對應 LINE 官方推播功能？長輩看不懂英文怎麼辦？

掰了LINE@轉移Telegram對應功能

先前，曾因為幣圈在台灣盛行，衍伸出許多幣圈群聚於 Telegram 的現象，關於幣圈為何使用的原因可參見 INSIDE 先前的文章《為何幣圈都用 Telegram？》群體討論使用 Telegram 的概念非常直覺，而事實上，目前搬遷的群體或業者，在 Telegram 是以群組（Group) 或是「頻道」（Channel) 作為資訊傳送平台，也就是過去我們熟悉 LINE＠ 上的「推播」功能。

Groups 首先聯想到的就是過去 LINE 上面建立各色各樣的親友群組、龍蛇雜處的特種行業廣告群組、讓你在假日想關閉提醒的公司群組，這些或大或小的群組，和 Telegram 群組（Group) 是一樣概念。當然，轉換成品牌官方帳號也不用擔心，除了可以用 Group 運作，也可使用「頻道」(Channel)。

群組分為基本群組（Basic Group)和超級群組（Super Group) 前者最多容納 200 人，後者根據 Telegram 最新公告，可支援 20 萬名成員，未來 Telegram 是否會擴大有待觀察，加入的成員可查看整個聊天記錄並加入並發送訊息。如果要邀請更多人加入群組，只要在 Telegram 上創立一個群組，群組類型選擇公開，就能設定共享連結，便可以傳送邀請連結給更多人加入。

群組和 LINE 一樣能將重要訊息置頂，群組管理員可以使用聊天視窗頂端顯示的「置頂」（Pinned Messenge），向所有成員通知重要消息。所有成員都會收到通知。

針對超過 100 個或以上成員的大型群組可選擇一組群組官方的貼紙集，就算沒有添加到貼圖列表，群組成員中在聊天時也可以使用這些貼圖。

用「頻道」(Channel) 推播 訊息簽名更有人味

至於「頻道」(Channel)，就更接近於 LINE 上的推播功能，只有管理人員可以發表訊息，訂閱者就是接收資訊的角色，頻道和群組還有個最大差異，就是頻道可以有無上限的訂閱者，可以使用永久 URL 公開，管理者設定「＠用戶名稱」，就能在「對話」（Chat) 搜尋欄位找到，加入群組就能成為收發資訊，概念就像是在 LINE ＠時許多品牌會請用戶掃 QR code 加入官方帳號，以便發送行銷優惠資訊等等。

兩者均有管理員制度，管理制度除了管理者權限，也能針對特定情況，在不想把組員踢出群組的前提下，設定他所擁用有的權限，像是只能讀取訊息但無法傳送訊息。

群組上的管理員權限設定
群組上的管理員權限設定
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在管理員制度中分為擁有者、管理者、成員，擁有者可以設定管理員並給予不同權限，像是更改、刪除訊息、限制成員權限，新增成員、新增管理員，當群組有多個管理員時，為了方便判讀哪個管理員在何時執行什麼操作，在「admins」頁面上有「Recent Actions」，只對管理員顯示去 48 小時內群組中執行操作的紀錄。

Photo Credit：Telegram
Photo Credit：Telegram
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「頻道」（Channel）上也有訊息簽名功能，管理者可以在檔案中設定顯示名稱，透過顯示簽名可以知道這則官方頻道資訊是由哪個成員發布，以社群的角度說明就類似於「By A 小編」「By M 小編」，使用訊息簽名除了可以方便判讀是由哪位管理者發送，也讓訊息更有人味。

之前在 LINE 上不少開發者運用 API 串接打造機器人，機器人也是 Telegram 的一大特色，在群組（Group)也有許多機器人工具，像是投票機器人、支援付款 API 的機器人、遊戲機器人提供像是 HTML5 遊戲讓用戶在群組對戰等等，頻道上的 Telegram 機器人也可以幫頻道增加更多不同功能。

長輩也免驚 語言也可秒轉中文

下載完後，在預設語言更改選項中沒有見到繁體中文，別擔心現在已有許多管道可快速轉換繁體中文，點選此網址 ，就能立即將介面由英文轉為中文了。

點選連結跳轉至此語言設定畫面
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選擇 Change 就能立即更改語言
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《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

TelegramLINE

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官方帳號新制到來！品牌搬離LINE 慈濟：搬...

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