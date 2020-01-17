Adobe持續轉型 藉由SaaS形式以軟體工具推動數位行銷

Adobe大中華區資深董事總經理黃耀輝今日 (1/17)表示，Adobe發展至今已經從原本工具軟體業務轉型為全方位數位整合行銷發展模式，並且整合旗下人工智慧技術「Sensei」，以及本身持續建構雲端平台服務，透過過去以來持續投入發展的數位創作工具，讓更多數位行銷內容可以更容易推動。

Adobe大中華區資深董事總經理黃耀輝 分享 facebook

相較過去聚焦在Photoshop、Illustrator、Premiere在內套裝軟體，Adobe從2012年開始轉變以SaaS (軟體即服務)形式發展，不僅藉由訂閱制Creative Cloud讓有創作需求的專業人士能以更簡單方式訂購軟體，並且能配合訂閱方案持續獲得軟體更新，省去過往軟體更新必須仰賴重新購買授權、重新安裝，對於中小型工作室或大型企業佈署使用也相對麻煩。

而將所有服務透過訂閱方式搬上雲端，不僅讓使用者更容易使用，同時也能透過雲端服務同步個人創作作品、慣用素材等需求，後續跨入行動裝置整合應用，以及目前的人工智慧技術整合，都能藉由雲端快速處理各類創作需求，同時也藉由app形式與行動裝置讓創作更有效率。

在去年的MAX 2019中，Adobe更強調讓Photoshop與雲端有更深度結合，例如在針對複雜影像去背時，即可搭配「Sensei」以雲端協作方式加快去背效率，同時也能讓去背效果更為自然，除此之外，Adobe也藉由推出Photoshop Camera，同樣可搭配「Sensei」運作，藉此讓手機拍攝能增加更多濾鏡效果套用樂趣，同時也能滿足更多創作使用需求，甚至未來也能因應線上社群反應需求，持續擴展Photoshop Camera搭載濾鏡效果。

因應虛擬視覺技術應用，Adobe也宣布推出可藉由蘋果ARKit執行運作擴增實境內容的Aero服務，讓設計師無需具備編碼撰寫能力就能輕易打造擴增實境應用內容，同時也能將此類擴增實境創作廣泛應用在各類內容行銷。

除了持續協助提昇數位內容創作應用能力，Adobe目前也計畫藉由Experience Cloud協助簡化數位行銷工作流程，同時也能整合本身數位創作工具，藉此讓網頁或各類數位內容創作，以及後期修改或管理變得更加簡單，另外也能透過Adobe Sign服務、Document Cloud等服務完成線上數位簽名，或是管理各類數位文件內容，進而讓數位行銷流程變得更加簡單。

依照黃耀輝說明，未來Adobe業務發展將會持續聚焦在旗下應用服務，並且藉由共用雲端服務加快運算效能，或是簡化內容管理，另外也預期藉由單一平台方式讓使用者作業流程可以更加簡化，接下來將會持續朝向提昇創作能力，推動商業變革競爭力，並且擴大合作夥伴生態體系。

Adobe目前從原本軟體工具發展轉型以推動數位行銷發展為主 分享 facebook

目前Adobe聚焦在軟體工具、人工智慧「Sensei」，以及旗下雲端服務發展 分享 facebook

藉由Experience Cloud推動數位行銷 分享 facebook

Adobe未來希望透過旗下軟體工具提昇創作能力，並且推動更廣泛的數位行銷成效，進而擴大市場合作夥伴 分享 facebook

目前Adobe旗下軟體工具 分享 facebook

Adobe去年在MAX 2019期間著重介紹的Adobe Fresco、全新Photoshop、Photoshop Camera，以及對應擴增實境應用的Aero等內容。 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》