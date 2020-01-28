考季就是電車癡漢出沒日？「癡漢雷達」App出招防治

圖擷自 痴漢レーダー 分享 facebook

正值大學入學考試季節的日本，網路上出現了可怕的犯罪預告，有人在網路上號召，要趁著大考當天人擠人時，瞄準考生進行偷摸、鹹豬手等肢體接觸類型的性騷擾——也就是俗稱的癡漢行為。

隨即也有人迅速提出了反制，癡漢防範App程式「癡漢雷達」的開發小組在網上號召了「#Withyellow」活動，希望大家搭乘電車時以癡漢雷達的品牌顏色黃色為識別，打出「從鹹豬手中保護考生」的口號。程式本身更為此開發出新功能，讓性犯罪的目擊者也能夠瞬間通報，防範性犯罪的發生：只要從「癡漢」、「偷拍」、「騷擾」中選擇當下發生的狀況，程式就會自動通知附近的其他使用者求救。

開發「癡漢雷達」的QCCCA社長禹娜莉（우나리，音譯）指出，該App使用者中，曾遭受過性騷擾的受害者不在少數。為了避免當這些人目擊性犯罪發生時，因為過去的陰影而無法出手制止，他們才設計了使用App求救這樣一個更為簡易的方式，鼓勵大家互助。

｢痴漢行為不僅僅是被害人和加害人之間的問題，我們應該思考的是，為什麼在公眾場合、理應有第三者出面制止犯罪發生時，這種犯罪卻仍然持續發生呢？」QCCCA的開發者片山玲文指出，「我認為不應該要求被害者保護自己，而是應該要讓第三者出面制止才是最重要的。我們應該要創造不讓性犯罪發生的環境，這才是這個活動的目的。」

手機程式「癡漢雷達」開發公司QCCCA社長禹娜莉（左）與開發者片山玲文，號召大眾一起對癡漢說不。圖／ Business Insider 分享 facebook

禹娜莉與片山玲文之所以突然宣示要開發新功能、積極號召大眾防範癡漢，原因其來有自。只要在網路上搜尋「大考 癡漢」，就會發現許多教唆性犯罪者在大考當天對考生下手的貼文。

《何謂癡漢？圍繞著受害與冤獄的社會學》（痴漢とはなにか 被害と冤罪をめぐる社会学，暫譯）作者牧野雅子在書中就曾經提及「大考癡漢問題」，在網路上有傳言說，在一月大考當天，考生如果遇到了癡漢，也不會報警。｢因為一旦報警就會沒有時間應考，考生只好忍氣吞聲。因此大考當天是一年中電車內癡漢最多的一天。」但牧野雅子也說，若單就諮詢狀況看起來，並沒有這種趨勢。

不過，片山玲文認為，｢這跟犯罪有沒有發生無關，而是當在網路上有人把這件事當做節日一樣，用「摸到爽」、「狩獵日」之類的字眼描述性犯罪，本身就是問題了。對於考生而言，光是應考本身壓力就已經夠大了，我無法坐視他們還必須要抱著對性犯罪的恐懼去考試。」

針對被害者在通報後所需要進行的調查協助等是否會影響應考一事，片山玲文詢問大考中心後，得到對方會協助考生提出補救措施的承諾。

禹娜莉還指出，｢不只是大考，開學典禮、萬聖節等，一年當中有許多被說是『可以偷摸的日子』。我們想針對這些日子進行宣傳，防範癡漢行為的發生。」她也提到，目前雷達也在開發數據分析的新功能，將針對各種犯罪手法進行分類，並且分析出性騷擾常出現的地方，和鐵路公司與警方合作，改善車站的設計和巡邏的方式，防範性犯罪的發生。