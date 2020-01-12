LINE推出深色模式 但好像跟黑色主題差不多…

LINE 也有深色模式啦！ 不過「全黑的主題」跟「深色模式」好像可以達成一樣的效果 XDD

發現大家都喜歡深色/暗黑模式，越來越多 App 的介面也開始提供黑色主題，現在 LINE 也有自己的深色模式啦～iPhone 與 Android 用戶將 LINE 手機版更新至最新版本後，就可以獲得全黑的介面啦！

iPhone 用戶

如果你的 LINE 是用最基本的主題，同時你的 iPhone 手機本身也是選用深色模式，更新至 9.19.0 版本後就會發現聊天室都變成黑色啦，那如果你用的是其他付費主題就算更新了也會是你原本套用的主題喔！

▼將外觀調整成「深色」介面就變成黑色模式了！

那要去哪裡關掉深色模式呢？其實是跟你的手機本身有關喔！iPhone 用戶必須到手機本身的「設定」>>「螢幕顯示與亮度」>>「外觀」的地方可以調整「淺色」及「深色」模式，所以你不要LINE變成深色模式，那就要把整支手機的暗黑模式關掉(在「外觀」的地方調整成「淺色」) 或是換其他主題～

Andorid 用戶

Android 用戶的深色模式就是直接套用全黑的主題！所以如果你在「設定」>>「顯示」>>開啟「深色主題」後，LINE就會詢問你要不要在黑暗模式下套用「極致黑」主題，Android 版本 9.22.0 就有這項功能囉！

Android 用戶如果不想要黑色主題的話，在 LINE 裡面的「設定」>> 「主題」>>可以把「為黑暗模式套用『極致黑』主題」的選項關掉～就會是你原本套用的主題

▼但比較起來我覺得「極致黑」主題跟 iPhone 有的「深色模式」差不多啊 XDD，這是我用 iPhone 手機的截圖，大家分得出來哪個是極致黑主題、哪個是深色模式嗎？左邊深色模式，右邊是極致黑主題喔！我只發現對話框跟底色不一樣而已，兩個真的差不多！

分享 facebook

IG跟LINE一樣，IG深色模式也是跟隨手機本身的模式切換，強制讓你的IG介面變黑色，但如果你手機想使用深色模式，LINE卻不想要變黑，你可以套用付費主題，或是LINE也有免費的「白色主題」，可以隨使用者的喜好自己調整喔～趕快更新獲得深色模式吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》