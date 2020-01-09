踢爆！LINE@出現山寨貨？神秘LINECAST企圖混淆非官方服務

LINE 怎會左手說要提高費用，右手又用一個跟之前一模一樣的價格？顯然不是正常商業邏輯。但仔細一看，這個網站雖然不管是從 Logo、網站用色到字體，都非常接近 LINE 官方.... Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

現有 LINE@ 生活圈帳號即將在 1 月 14 號陸續升級， 自從 LINE 去年宣布推出官方帳號 2.0 計畫以來，不少網路、中小企業或是團體紛紛對新的「以量計價」感到苦惱，不少經營者甚至試計算後，有退出 LINE@ 的計畫。

但就在近期，一個神秘的服務「LINECAST」悄悄上線了：網站上說著，「LINECAST CORPORTAION 是搭配 LINE 官方帳號 2.0 全新計畫所推出的配套輔助產品，專門針對中小型企業使用 LINE 行銷的需求而設計」。

更重要的是，標榜收費方式也和原本 LINE@ 方案一樣，入門版月費只要 798 元，不只如此，它還打出「政府、政黨、非營利組織、政治人物、社團法人、宗教團體另有免費專案」，是不是很吸引人？

不過這就有點不合常理了，LINE 怎麼會左手說要提高費用，右手又用一個跟之前一模一樣的價格呢？這顯然不是正常的商業邏輯。

仔細一看，這個網站雖然不管是從 Logo、網站用色到字體，都非常接近 LINE 的官方部落格，但最下方的版權頁寫著「LINECAST」版權所有，而不是 LINE 官方正式會用的「LINE Corporation」。

不只如此，APP 本身似乎也不是 LINE 自己發行，反而是一款「彙整資訊」的第三方 APP；在 iOS AppStore 供應商名稱也截然不同，LINE 是寫著 LINE Corporation，但這個 LINECAST 的供應商卻寫「Kai-Chieh Chang」。

既然很多跡象指向 LINECAST 不是 LINE 的官方服務，那它是哪裡來的呢？我們再研究了下它的服務條款頁，它提到這個服務是由「LINECAST 株式會社所提供、並由 LINECAST Plus Corporation及其關係企業」所經銷，但你若 Google 或找經濟部商業登記，實際上都找不到這兩間公司。

但我們找了全球 WHOIS 查詢，發現 linecast.com.tw 這個 Domain Name 是由一間位與台北市信義區的「群創智能股份有限公司」所註冊（不是做面板的那個群創喔）；若再把群創智能拿去搜尋經濟部商業登記，還可以看到代表人就叫「張凱傑」...咦，等等，這不就是 LINECAST 供應商「Kai-Chieh Chang」的英文拼音嗎？

其實自 LINE 宣布官方帳號 2.0 計畫之後，正規的 API 廠商或代理商像 Appier、漸強實驗室等廠商逐漸受到重視，坊間也出現不少的相對應計畫或教學。不過 LINECAST 的做法不管是從 Logo、網站還是網頁用字，都非常接近有誤導之嫌了。

最後經 INSIDE 詢問，LINE 官方正式回應「LINECAST 非 LINE 官方產品，請用戶、商家認明官方服務，以維護自身權益與資訊安全」但另一方面去電詢問群創智能，卻無法得到相關回覆。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》