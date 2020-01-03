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測試版Microsoft Edge瀏覽器的beta標籤 微軟開始悄悄移除了

2020-01-03 11:48楊又肇

微軟預計在1月15日正式釋出首波穩定版本的Microsoft Edge瀏覽器，而目前似乎也開始針對參與前期測試版本移除beta識別標籤。

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部分安裝beta測試版本的Microsoft Edge瀏覽器使用者發現，原本標示beta識別標籤悄悄在更新後被移除，顯示微軟已經開始針對預計在1月15日釋出首波穩定版本的Microsoft Edge瀏覽器作準備。

相比一開始隨著Windows 10一同揭曉的Microsoft Edge瀏覽器，目前推行版本是在2018年宣布改以Google Chromium架構打造版本，而在經歷一年多的測試時間，微軟終於在日前確定將於1月15日釋出首波穩定版本。

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不過，隨著首波穩定版本釋出，微軟依然會持續透過Canary Channel、Dev Channel與Beta Channel三個階段釋出不同測試版本，並且以不同週期形式進行更新，分別針對前期預覽、開發測試，以及消費市場嘗鮮需求打造，透過不同測試使用需求使Microsoft Edge瀏覽器能更快發現設計上的漏洞，並且取得更多反饋意見作為改善參考。

因此在穩定版本正式釋出後，預期微軟依然會持續提供不同測試版本，藉此讓Microsoft Edge瀏覽器能以更快速度發展，同時也能更符合市場使用需求。

藉由Chromium架構打造，更意味Microsoft Edge瀏覽器未來不僅對應Windows作業系統，更可對應蘋果macOS作業系統使用，另外也預期針對Linux作業系統環境提供對應版本，另外微軟也針對iOS與Android平台提供對應版本。

而在此之前，微軟也透露將使全新Microsoft Edge瀏覽器換上全新識別標誌，並且以海浪為概念、搭配藍、綠混搭配色，在保留一點英文字母「e」的視覺設計下，象徵微軟跳脫傳統IE瀏覽器的包袱，透過採用Google推廣的Chromium架構，藉此呼應微軟近年來持續擁抱開源的理念。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟Edge瀏覽器Chrome

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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