iOS版八達通app更新加入卡片讀取、即時儲值等功能

雖然八達通卡證實支援Apple Pay服務的功能將延後至2020年，但在稍早更新中則是讓iOS版本的八達通app加入可透過iPhone內建NFC功能感應讀取卡片資訊，並且使用即時儲值、餘額查詢、檢視交易記錄等功能。

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實際上，此次針對iOS版本更新功能，主要還是增加先前已經針對Android版本更新項目，但依然無法讓iPhone直接透過Apple Pay方式模擬八達通卡，但至少能更方便地透過iPhone幫八達通卡片儲值，對於持有八達通卡且在香港旅行者也算是相當方便。

除了可以隨時藉由O! ePay帳戶幫手上的八達通卡儲值，新版iOS版本app也能查詢卡片餘額與過去三個月的消費記錄，另外也能領取公共交通費用補貼、購買巴士與渡輪月票，或是用於繳付帳單。其他功能則包含啟動八達通卡自動儲值 (每次儲值港幣500元)、掛失個人八達通卡，或是登記及啟用八達通日日賞會藉。

若要使用此功能，使用者必須持有iPhone 7以後機種，同時也必須更新至iOS 13以後版本，而Android手機則必須支援NFC近場感應功能。另外，支援此項功能的八達通卡片僅是用採9位數字編號 (8位數字+括號內數字)的新式卡片，若使用者持有舊式卡片的話，則必須透過指定香港地鐵站或商場內八達通服務據點更換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》