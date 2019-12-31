Word列印那些事 僅一行字尷尬變下一頁？幫你省一張紙

職場上除了數據報表常用的excel，另一個超常用到的文書軟體就是word吧! 雖然一樣都是列印，但excel和word之間還是有些許差異。

今天想跟大家分享，平常word上容易遇到的問題，幫助大家解惑。

使用版本: office 2016

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<列印基本功>

預覽列印快捷鍵:Ctrl+P

介面導覽

在Word當中開啟列印的選單，其中比較常用到的設定像是[文件] [自動分頁] [列印方向]，以下就來為大家介紹。

自動分頁

自動分頁:方便資料連續閱讀與裝訂

非自動分頁:較適合像是資料間沒有關聯性的文件。 Ex:文宣、圖片

文件

在文件列印中還有特殊選項[僅列印奇數頁]or[僅列印偶數頁]

*自訂列印範圍(注意需使用半字型 文字與逗點分隔) Ex1:列印1.2.3.4.9頁 = 1–4,9 Ex2:列印1.3.9頁 = 1,3,9

列印特殊設定

縮減一頁

打文章時可能也碰到過這種狀況，所以內容沒辦法在一張紙內打完，剛剛好就跑到下一頁多一行，這時候其實有一個功能可以使用，節省一張紙。

*縮減一頁哪裡找?

檔案[選項] ➡️快速存取工具列 ➡️[檔案]索引標籤 ➡️增加[預覽列印編輯模式] ➡️縮減一頁

*縮減一頁: (官方解釋):利用縮小文字的大小或是間距，試著將文件縮減一頁 (鄉民解釋):可以省一張紙

《原文刊登於麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載，非經授權不得轉載。》