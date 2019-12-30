Microsoft 365訂閱服務面向消費市場 使用模式更具彈性

先前已經有消息指稱，微軟有可能計畫在明年春季向消費市場推行原本僅針對企業用戶提供的Microsoft 365訂閱服務，其中預期包含Windows 10與Office 365服務內容。而在稍早消息裡，則更進一步透露面向消費市場提供的Microsoft 365訂閱服務，實際上不會強制要求同時訂購Windows 10作業系統，反而是以更具彈性方式提供使用。

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依照德國網站WindowsUnited報導，近期一直有不少傳聞面向消費市場推行的Microsoft 365訂閱服務，其中雖然包含Windows 10訂閱使用項目，但是針對原本就有Windows 10作業系統的使用者，則可提供彈性使用選擇。

例如使用者已經擁有Windows 10家用版單機授權，或許就能選擇透過訂閱方式「升級」至專業版本，透過可讓原本作業系統版本使用不同功能，藉此吸引使用者訂閱，甚至也有可能針對不同使用需求額外擴展作業系統授權使用人數。

不過，微軟內部仍針對此項訂閱服務進行討論，其中因素可能希望避免影響既有Office 365訂閱服務，同時也可能權衡全新訂閱使用方式是否能帶來更大效益。但從目前傳聞來看，面向消費市場的Microsoft 365訂閱服務，確實也會包含Windows 10作業系統內容。

就目前來看，將Windows 10作業系統同樣全面推向訂閱使用，或許能讓微軟找到全新作業系統獲利方式，並且能讓作業系統盜版比例降低，另一方面也有可能針對一般消費市場額外提供基礎作業系統功能，並且以廣告支撐使用成本的Windows 10，進而擴展更大Windows 10作業系統使用市佔。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》