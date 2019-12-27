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LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

LINE一鍵刪好友功能上線 網友實測：踢掉一堆人好爽

2019-12-27 10:53聯合新聞網 綜合報導

一名網友發現，LINE近日新增了一鍵刪除好友的功能，比起過去封鎖後再刪除的方法更...
一名網友發現，LINE近日新增了一鍵刪除好友的功能，比起過去封鎖後再刪除的方法更為便捷。示意圖／ingimage
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LINE雖然傳訊、交流方便，但好友名單一大串，想刪除不常聯絡的朋友只能先封鎖對方，再到封鎖名單中一一選取後刪除，步驟略顯繁瑣。不過，近日有網友發現，LINE的好友工具列中多了一個「刪除」的選項，方便大家一鍵解除好友關係。

一名網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，日前她欲整理LINE好友名單時，意外發現好友的功能選單中，除了先前的隱藏和封鎖之外，還多了一個「刪除」功能，點選之後會跳出「確定要解除與XXX的好友關係並刪除對方嗎」視窗。原po表示，她發現此項功能後想進一步了解，到google查詢相關文章卻沒有收穫，因此詢問網友們「這個與以前的隱藏和封鎖再刪除有什麼差呢？」

對於LINE的新功能，許多網友感到又驚又喜，稱讚新功能相較之前「封鎖再刪除」的方式更為方便省事，「省一個步驟」、「謝啦，剛剛也更新了，刪了好多好友」、「刪掉一堆人好爽」。另外，針對有人提問刪除好友後對方是否仍可傳訊給自己，有網友測試後回答「還是可以傳，就像一般陌生人傳訊息給你那樣」。

不過，有網友發現，這項功能目前只能在Android系統上使用，iOS系統及電腦版的LINE都還沒上線。

一鍵就能刪除好友。圖／網友提供
一鍵就能刪除好友。圖／網友提供
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