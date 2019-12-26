網路標榜「合法啟用」的Windows 10序號 買了真的沒問題？

針對目前許多標榜可合法啟用的正版Windows 10序號，並且強調採大量授權方式，因此能以低於市價銷售情況，mashdigi網站透過立勤國際法律事務所方道樞律師以著作權角度分析，釐清這樣的銷售模式是否確實合法。

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作業系統授權並非只是單純買賣

方道樞律師以著作權的立場解釋，表示並非系統判定可以正常啟用，就代表序號可以「合法」使用，實際上還是要看軟體廠商 (也就是微軟)針對作業系統在當地的授權使用方式。

因此不少網路上標榜合法授權使用的序號，其實多半無法符合微軟在台授權使用辦法。

以前述情況來看，雖然單就將序號當做產品銷售情況來看，並沒有任何問題產生，但是以作業系統額外涉及在地授權使用方式，並且就實際使用方式情況來看，反而會產生超出授權使用模式的問題，即便是透過亞馬遜等合法經營通路銷售購買標榜正版授權序號，甚至是由微軟官方針對海外地區銷售授權序號，依然會因為在台灣地區使用，形成「違法」使用情況。

另一方面，目前網路上標榜可合法使用的序號，實際上也不盡然符合微軟認定合法提供銷售版本，因此無論是銷售或購買此類都有可能違反台灣地區著作權法第80之2條防盜拷措施條款。

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並非正常啟用就算合法使用，還是要看實際授權方式

就方道樞律師說明，若以微軟針對海外地區授權序號用於台灣銷售電腦，從著作權的角度來看這件事情，實際上授權範圍僅適用海外地區，因此若是以台灣地區消費者使用身分購買此類序號，勢必會與微軟作業系統在台提供授權使用方式牴觸。

不過，方道樞律師也說明，通常提供軟體授權的廠商如微軟，通常還是會保留是否追究微軟授權方式的權利，因此即便透過合法途徑購買此類序號，並且依照微軟認可方式正常完成啟用，同時可以正常使用作業系統，但並不代表一定沒有問題。

藉由路邊插著鑰匙的汽車為例，任何人隨時都可以將這輛車開走，但是否有權利把車輛開走，實際上又是另一個問題。方道樞律師表示，涉及著作權法保護的軟體與作業系統，往往不僅只是透過單純買賣就能正常使用，而是必須在所購買授權適用範圍內合理使用。

至於網路銷售序號雖然標榜可合法啟用，但背後可能仍涉及序號本身是否合法，以及序號實際授權使用方式，另外更包含序號銷售行為是否合法等情況，但以消費者實際使用情形來看的話，則與所使用序號授權使用範圍、使用方式有較大關係。

避免購買來路不明序號影響使用權益

而從授權使用方式角度來看，方道樞律師認為微軟確實有權以違反授權方式為由，針對使用此類透過網路管道購買序號所啟用的作業系統加以限制，而即便消費者強調是透過正常購買途徑取得此類序號，實際上也僅能向原本購買序號管道要求退費或主張損害賠償，無法以消費者保護法或民法直接向微軟提出申訴。

因此就這類情況，方道樞律師建議消費者應該要有一定授權使用認知，而非只是貪圖遠低於市價價格購買不符合在地使用等授權範圍的作業系統序號，反而在無形中影響個人使用權益。

就台灣微軟方面說明，近期發現有不少台灣地區消費者透過非微軟認可網路管道購買其他地區授權使用序號，實際上此類序號透過編列方式都能識別其授權適用地區，對比使用者實際使用裝置，以及所在地區，即可確認是否違反授權使用方式。

站在微軟本身立場，還是要呼籲消費者應該透過微軟授權管道購買作業系統授權，如此才能保障個人合法使用作業系統權益。

甚至如果此類標榜合法使用序號，雖然包裝成大量授權使用序號銷售，但實際上卻是以不法序號產生方式取得，以微軟立場將會優先針對此類被認定異常使用的序號進行限制，因此消費者如果貪圖便宜而購買這些序號，恐怕會造成後續使用權益反應產生更大問題，例如構成著作權物重製罪，因此建議消費者不要透過這些管道購買來路不明序號。

而若是協助推廣、銷售此類標榜合法使用，實際上卻不知道實際來源的序號，無論是否直接或間接獲益，就著作權的角度來看，這樣的行為還是會構成「提供規避防盜拷設施的序號相關資訊予公眾使用或為公眾提供服務」情況，依然可能會被認定有實質商業傳播行為。

方道樞律師說明，這樣的情況多半會涉及違反著作權法第80之2條第1項「著作權人所採取禁止或限制他人擅自進入著作之防盜拷措施，未經合法授權不得予以破解、破壞或以其他方法規避之」，以及同條第2項規定「破解、破壞或規避防盜拷措施之設備、器材、零件、技術或資訊，未經合法授權不得製造、輸入、提供公眾使用或為公眾提供服務」。

即便根本沒有從中獲取任何分潤或相關利益，除非符合著作權法第80-2條第3項規範豁免事項，例如為了公共利益、測試研究，或是在著作權法所明定合理使用範圍等情況，實際上也有可能會因為推廣來源不明，同時未符合授權與銷售方式的序號，導致違反著作權法的情況。

購買來路不明的作業系統序號會有哪些問題？

當消費者透過網路管道購買異常低於市場售價，同時標榜可正常啟用的作業系統序號時，可能會面臨以下問題：

以著作權法角度來看，使用此類序號的消費者可能面臨涉及著作權法重製罪，而若是企業及公司行號使用此類序號的話，也可能構成著作權法87條第一項第五款所描述「以侵害電腦程式著作財產權之重置物作為營業之使用者」，將面臨侵害著作權法相關罰責。

即使序號本身合法，但是使用模式不符合授權適用範圍情況，微軟可在認定序號異常而限制使用，而使用者將面臨無法直接向微軟求償，僅能向原本購買通路反應的情況。

若是購買國外銷售合法授權序號，則依然要看微軟在此類序號使用授權適用範圍，以及國外地區法院是否有額外解釋情況。

目前微軟有哪些作業系統合法授權方式？

微軟在官方頁面詳細說明目前作業系統各式授權版本正版辨識方式，其中包含新版套裝軟體、盒裝設計，以及隨機銷售版本授權標示，另外也針對2017年之後在套裝電腦所採用防偽標籤設計作了詳細介紹，藉此讓消費者識別軟體是否合法授權使用。

不過，即便目前微軟針對現行作業系統授權方式作了許多說明，仍會有一些特例狀況。例如，消費者透過升級流程購買的數位序號等，實際上就不會透過上述方式確認授權模式，但微軟還是會透過寄送電子郵件確認購買證明，讓消費者確認所購買序號為微軟合法授權。

因此，要真正符合在地合法使用作業系統的話，最好的辦法還是透過微軟授權通路，避免透過來路不明或可疑網站購買。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》