明年2月起 未在Mac App Store上架app也必須通過蘋果審核

在稍早向開發者公布內容，蘋果在2020年2月3日之後要求所有未在Mac App Store上架的應用程式，如果要在新版macOS Catalina之後版本順利被安裝使用的話，都必須向蘋果遞交審核，確認沒有問題才能順利被使用。

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其實在今年6月舉辦的WWDC 2019期間，蘋果就曾說明未來將會嚴格要求在macOS Catalina使用app安全，針對未在Mac App Store上架的第三方app，以及舊式未做更新app，要求開發者必須再次向蘋果遞交審核，否則將會在日後新版作業系統被限制使用。

更早之前，蘋果就曾在macOS Mojave 10.14.5開始針對非Mac App Store下載、以.dmg檔案形式安裝使用的第三方app進行限制，要求使用者必須再次確認才能使用此類app，或是直接拒絕安裝，避免來路不明或過於老舊app影響作業系統運作。

而預期在有諸多改變的macOS Catalina中，蘋果預期在放寬期限結束之後，將會大舉向未通過審核的第三方app加以限制，同時也能以此過濾過於老舊的應用程式內容，避免影響使用體驗，但對於仍習慣使用部分舊款第三方app的使用者，顯然就要開始構思替代方案。

蘋果預計在2020年2月3日開始執行此項限制，但在此之前已經安裝在Mac系統內的舊款第三方app並不會受影響，僅有在安裝過程無法符合蘋果審核認可的app才會受到限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》