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Jolla持續更新Sailfish作業系統 但尚未有大幅更新跡象

2019-12-26 12:07楊又肇

在MWC 2018釋出Sailfish 3作業系統之後，Jolla顯然在後續僅釋出微幅版本更新，例如此次宣布釋出的Sailfish 3.2.1「Nuuksio」，便是針對系統穩定進行修正，並且加強電子郵件、Android app相容運作表現，並且提昇單手使用體驗。

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目前Jolla似乎尚未計畫釋出大幅版本更新，目前主要版號仍停留在Sailfish 3，僅針對細節部分僅行改善，同時依然以Android 8.1平台相容運作，並未計畫升級至Android 9.0，甚至Android 10之後版本。

或許在接下來的MWC 2020會有更進一步更新消息，同時也可能會有因應5G連網需求更新釋出。

此次更新，主要還是聚焦在功能細節改善，例如電子郵件、行事曆，或是VPN功能與用戶安全選項，另外則是針對操作介面進行微調，讓使用者更方便透過單手操作，同時內容瀏覽也更加流暢，而編解碼部分則加入支援MPEG2、VP9，以及h.265 / HEVC等技術規格，並且改善聲音輸出問題。

而Jolla同時也透過Sailfish X授權計畫，攜手Sony、Planet Computers在內業者擴展Sailfish作業系統使用率，在俄羅斯地區也透過更名為Aurora OS，藉由在地化形式與俄羅斯最大電信業者Rostelecom合作推廣。

除了讓一般智慧型手機使用，Jolla也持續與功能化手機產品合作，透過功能手機仍有不少使用需求情況，擴展Sailfish作業系統使用市佔

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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