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微軟行動版Cortana應用服務 將僅在美國境內提供

2019-12-25 15:50楊又肇

先前微軟已經在加拿大、英國、澳洲地區，以及偏重使用在地化版本「小冰」的中國地區取消原本Cortana使用模式，而稍早接受VentureBeat網站採訪時，微軟Cortana項目企業副總裁Andrew Shuman則進一步證實，包含iOS與Android平台版本的Cortana應用服務僅會在美國境內維持提供使用。

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從微軟目前市場策略來看，除了將Cortana應用功能與微軟Office 365、Microsoft Teams，或是Microsoft 365在內服務整合，並未計畫保留獨立運作使用版本，因此接連取消各地區包含iOS與Android在內行動版Cortana使用模式，同時也將Cortana App從Xbox One平台移除。

不過，維持在美國境內提供使用的原因，Andrew Shuman表示是為了讓Surface Headphone在內微軟智慧耳機產品，以及與Harman Kardon合作的Invoke智慧喇叭使用，同時也能持續使用Cortana相關延伸或實驗性質服務項目。

至於美國地區以外的微軟智慧耳機用戶，目前還是要透過Windows 10作業系統端的Cortana作為輔助使用。而預計明年春季上市的Surface Buds，則會同步推出對應Windows 10、iOS與Android平台使用的Surface Audio應用服務，其中便包含Cortana相關功能。

最早時候，Cortana是整合在Windows作業系統使用，後續也陸續整合至Xbox One，甚至智慧喇叭與智慧車載系統，但後續考量使用需求與更新頻率，微軟後續取消整合使用模式，改以獨立運作使用形式，讓Cortana能以更有彈性且更新迅速接入更多功能，甚至也與亞馬遜Alexa在內數位助理服務串接，使用更多服務。

而藉由持續提昇自然語音互動效果，微軟更預期整合進Office 365、Microsoft Teams在內服務的Cortana，將能讓使用者透過更直覺方式找到個人所需文件，或是快速安排所有與會者都能參加的會議時間，並且預定好合適的會議室，藉此讓辦公作業流程事半功倍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟Cortana數位助理

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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