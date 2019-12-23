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新版YouTube app將加入虛擬遙控器、支援數位助理聲控操作

2019-12-23 10:08楊又肇

針對使用者透過Chromecast系列裝置，或是支援Google Cast功能的裝置投放影音內容使用需求，Google可能在新版YouTube app中加入額外提供虛擬控制器，以及加入支援數位助理聲控操作功能。

(圖／擷自SmartDroid網站)
(圖／擷自SmartDroid網站)
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依照SmartDroid網站報導指稱，Google接下來有可能針對新版YouTube app新增虛擬控制器功能，讓使用者透過此項app投放影音內容時，可以直接透過手機上顯示的虛擬遙控器調整播放進度，並且操作暫停、播放、快轉、倒退等操作功能，讓使用者能更直覺透過手機操作投放影音內容觀看模式。

雖然透過投放方式觀看影音內容時，使用者依然可以透過手機操作播放進度，但對於部分使用者而言，透過手機螢幕進行操作難免會有點難以操作，同時使用上也不算直覺。或許因此，Google才會決定在新版YouTube app加入虛擬控制器功能，讓使用者能比照遙控器方式操作影音播放。

而配合目前越來越廣泛透過語音聲控操作模式，Google在此次更新也針對YouTube app增加數位助理聲控功能，讓使用者能透過「播放」、「暫停」、「跳過」等關鍵字詞指令操作影片播放模式。

不過，目前還無法確認此項功能是否僅先針對Android平台版本的app釋出更新，而數位助理聲控操作功能是否僅限Google Assistant，或是可同時支援蘋果Siri或亞馬遜Alexa等數位助理服務，暫時也無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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