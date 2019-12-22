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Mozilla攜手NextDNS 讓使用者上網更安全

2019-12-22 13:07楊又肇

繼日前與Cloudflare合作網路安全應用，Mozilla再次宣布與NextDNS攜手合作，將成為Firefox瀏覽器TRR (Trusted Recursive Resolver)計劃合作成員之一，藉由DNS網域名稱技術讓使用者在網頁瀏覽過程更加安全，並且確保隱私不會外洩。

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在此之前，Mozilla便在Firefox瀏覽器持續強化隱私防護與無痕瀏覽功能，讓使用者在觀看網頁內容過程，不必擔心自己的個資是否因為網路IP遭追蹤而被紀錄。

而在TRR計劃中，Mozilla明確規範合作夥伴僅能將用戶相關數據用在服務操作需求，並且必須在24小時內從伺服器刪除取得數據，同時也不能將數據轉售、分享，或是授權他人使用。

Mozilla希望吸引更多合作夥伴加入TRR計劃，藉此讓網頁瀏覽更加隱密、安全，並且確保用戶隱私不會被廣告業者紀錄，或是遭受竊取。

另外，針對目前同樣藉由網路IP與DNS網域名稱技術打造的家長控制功能，Mozilla也針對此類需求，讓使用者有額外選擇，藉此讓父母仍可透過IP位置，或是網域名稱限制方式，減少青少年、兒童透過瀏覽器觀看不合適年齡的內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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